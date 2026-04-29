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29 de abril de 2026 - 07:15
Jujuy.

Búsqueda de menores en Jujuy: preocupan los mensajes estigmatizantes y negativos

Muchas personas tienden a juzgar y a criticar sin medida en las publicaciones de búsqueda de menores, y eso puede causar daños graves, dijeron desde Niñez.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Búsqueda de menores (imagen creada con IA).

Búsqueda de menores (imagen creada con IA).

Desde la Dirección de Niñez de la provincia manifestaron su preocupación por los mensajes estigmatizantes y negativos que aparecen en redes sociales cada vez que se publican placas de búsqueda de menores de edad. En diálogo con Canal 4, las funcionarias remarcaron que esas publicaciones tienen como objetivo obtener información responsable y colaborar con la localización de niños, niñas y adolescentes, no generar juicios ni exponerlos públicamente.

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Judith Forero, coordinadora de la Línea 102, explicó que estas acciones se articulan con el Comité Interinstitucional de Actuación en caso de desaparición de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas de la diversidad. Sin embargo, advirtió que muchas veces la reacción en redes sociales va en sentido contrario. “Le pedimos a la comunidad mucha responsabilidad en este tema. Articulamos con el CINDAC por el tema de las placas de búsqueda y los comentarios no son muy buenos”, lamentó.

“No son para estigmatizar a los menores”

Forero insistió en que el sentido de estas publicaciones está completamente alejado de cualquier exposición negativa. “Nosotros las publicamos porque estamos necesitando información responsable, pero no es para estigmatizar, no son para poner mensajes negativos con respecto a esos niños”, afirmó.

Además, reflexionó sobre la facilidad con la que muchas personas comentan sin medir consecuencias. “Es rápido comentar y muchos adultos somos responsables porque nosotros también manejamos esas redes sociales”, señaló.

En esa línea, pidió mayor conciencia al momento de interactuar con este tipo de contenidos. “Pedimos por lo menos que se tome con mucha responsabilidad este trabajo, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes que ven esas redes sociales y no están buenos esos comentarios que se publican”, expresó.

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B&uacute;squeda de menores (foto ilustrativa).

Búsqueda de menores (foto ilustrativa).

Advierten que una mala difusión puede causar daños irreparables

Por su parte, la directora de Niñez, Mariela Gloss, recordó que en Jujuy funciona un sistema de protección integral que obliga a resguardar los derechos de los menores, especialmente en lo vinculado a su intimidad y a la divulgación de datos personales.

“Tenemos como obligación y misión proteger los derechos de los niños en cuanto a su intimidad y la divulgación de sus datos”, remarcó.

También advirtió que, muchas veces, desde cuentas particulares o espacios que no son medios de comunicación, se difunde información con intención de dar una primicia o de instalar una urgencia, pero sin medir el impacto que eso puede tener. “Muchas veces desde una red social particular, que no es un medio de comunicación, y con el ánimo por dar una primicia o querer dar una información urgente se puede dañar derechos que pueden ser irreparables”, sostuvo.

Piden una comunicación respetuosa y responsable

En relación con el trabajo conjunto con el CINDAC, Gloss señaló que el objetivo permanente es insistir en una comunicación que respete los derechos de niñas, niños y adolescentes. “Siempre tratamos de instar a todos los que tengan que ver con la comunicación y la difusión en que la misma debe ser responsable y respetuosa de los derechos de los niños”, concluyó.

El planteo de la Dirección de Niñez vuelve a poner el foco en el uso responsable de las redes sociales y en la necesidad de comprender que detrás de cada placa de búsqueda hay un menor que debe ser protegido, no expuesto.

Embed - Búsqueda de menores en Jujuy

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