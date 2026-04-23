Desapareció una joven jujeña y activaron un operativo de búsqueda

Una joven jujeña es intensamente buscada en la provincia de Jujuy por lo que se activaron los protocolos correspondientes. La menor tiene residencia en San Salvador de Jujuy.

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Tiene 15 años, vive en San Salvador de Jujuy y su desaparición data del 20 de abril. Su estatura es 1,50 m y es de contextura física robusta, tez morena, cabello con flequillo largo de color negro. En el momento de su desaparición vestía pantalón negro, buzo liso color negro y zapatillas negras.

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