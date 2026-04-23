jueves 23 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de abril de 2026 - 10:20
Jujuy.

Desapareció una joven jujeña y activaron un operativo de búsqueda

Una adolescente de 15 años es intensamente buscada en la provincia de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Zaira Kiara Nahir Peralta

Una joven jujeña es intensamente buscada en la provincia de Jujuy por lo que se activaron los protocolos correspondientes. La menor tiene residencia en San Salvador de Jujuy.

Lee además
que es el army y como los fans de bts se organizan en jujuy y el mundo
Música.

Qué es el ARMY y cómo los fans de BTS se organizan en Jujuy y el mundo
Eliminación de violencia contra la mujer.
Jujuy.

Violencia de género en Jujuy: qué hacer si no te toman la denuncia en una comisaría

Búsqueda de la joven jujeña

Zaira Kiara Nahir Peralta

Tiene 15 años, vive en San Salvador de Jujuy y su desaparición data del 20 de abril. Su estatura es 1,50 m y es de contextura física robusta, tez morena, cabello con flequillo largo de color negro. En el momento de su desaparición vestía pantalón negro, buzo liso color negro y zapatillas negras.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué es el ARMY y cómo los fans de BTS se organizan en Jujuy y el mundo

Violencia de género en Jujuy: qué hacer si no te toman la denuncia en una comisaría

Lucila Villar, "La Tora", recorrió Jujuy y compartió las fotos

Sapos, serpientes y lagartijas únicos en el mundo: el tesoro natural que tiene Bolivia cerca de Jujuy

Las historias que nadie cuenta en Jujuy: leyendas y fantasmas en una caminata nocturna

Lo que se lee ahora
La Seño Graciela - recuerdo de alumnas de 4°grado Colegio Santa Bárbara video
Jujuy.

Quién era "La Seño Graciela", la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

La Seño Graciela - recuerdo de alumnas de 4°grado Colegio Santa Bárbara video
Jujuy.

Quién era "La Seño Graciela", la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke

Hallaron a una mujer sin vida en Jujuy e investigan posible hantavirus. video
Jujuy.

Encuentran muerta a una mujer en Jujuy e investigan posible hantavirus

Rutas nacionales de Jujuy serán mejoradas (Foto ilustrativa) 
Jujuy.

Qué rutas nacionales de Jujuy serán mejoradas tras el convenio con Nación

Foto ilustrativa. video
Se viene.

Cuánto cuesta hacer un locro pulsudo para el Día del Trabajador en Jujuy

El influencer Valentin Vera visitó nuevamente Jujuy. video
Jujuy.

Valentín Vera visitó Jujuy y desbordó el Xibi Xibi con una multitud de seguidores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel