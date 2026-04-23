Detrás del fenómeno global de BTS hay una comunidad que explica gran parte de su impacto: el ARMY. Así se conoce a los fans del grupo surcoreano, una red que no solo sigue su música, sino que se organiza, se comunica y actúa de manera coordinada en todo el mundo.

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Música. Qué es el ARMY y cómo los fans de BTS se organizan en Jujuy y el mundo

En Jujuy, esa dinámica también se replica. Aunque más pequeña, la comunidad local mantiene vínculos con fans de otras provincias y países, y participa activamente de la cultura que rodea a la banda. “Somos muy organizados, nos buscamos siempre”, explica una de las seguidoras jujeñas. Y agrega: “No es una comunidad pasiva”.

A diferencia de otros fandoms, el ARMY se caracteriza por su nivel de organización. Cada lanzamiento de BTS activa una serie de acciones coordinadas entre miles de fans. “Cada vez que sale una nueva canción es a full: stream, repostear, escribir, subir contenido. Todo por BTS” , cuentan.

Este funcionamiento se replica en redes sociales, donde se establecen horarios, consignas y estrategias para posicionar canciones, videos o tendencias a nivel global.

Fans de BTS Parte del fandom de BTS en Jujuy - Army | Foto: Canal 4 de Jujuy

Más que música: eventos, fiestas y encuentros

En Argentina, y también en Jujuy, el ARMY no se limita al mundo digital. Existen espacios físicos de encuentro donde los fans comparten su pasión. “Se hacen fiestas temáticas, salidas en grupo, eventos”, relatan. En ciudades más grandes como Córdoba o Buenos Aires, estas actividades son frecuentes y convocan a cientos de personas.

En Jujuy, si bien el movimiento es más reducido, también existen grupos que se organizan y se conectan a través de redes sociales.

El lado solidario del fandom

Uno de los rasgos más distintivos del ARMY es su compromiso social. A nivel internacional, los fans impulsan acciones solidarias que van desde donaciones hasta proyectos comunitarios. “Se organizan para hacer caridad, plantar árboles o mejorar espacios”, cuentan. Incluso mencionan casos concretos: fans que arreglan calles o preparan entornos para la llegada de la banda en distintos países.

Estas iniciativas no son aisladas, sino parte de una lógica colectiva que atraviesa a toda la comunidad.

Una red global que también se vive en Jujuy

El ARMY funciona como una red global interconectada. Fans de distintos países mantienen contacto permanente y comparten información en tiempo real. “Sí, hay mucha comunicación con fans de otros lugares”, explican.

Esa conexión permite que lo que sucede en un país tenga impacto inmediato en otro, desde campañas digitales hasta acciones solidarias.

Lejos de la idea de que se trata de un fenómeno adolescente, el ARMY reúne personas de distintas edades, profesiones y contextos. “No es solo para jóvenes. Hay chicos, adultos y personas mayores”, aseguran desde la comunidad local.

En Jujuy, esa diversidad también se refleja: docentes, profesionales de la salud y comerciantes forman parte de un fandom que sigue creciendo.