Quién era "La Seño Graciela", la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke

Graciela, la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke, tenia su auto desde principio de los 90

En la jornada del miércoles 22 de abril, una noticia generó conmoción en redes sociales, familias y grupos de proteccionistas: una casa sobre avenida Párroco Marshke, con mas de 10 perros en aparente estado de abandono. Y es que detrás de la noticia hay una historia de vida atravesada por la docencia, la vocación y también por una profunda soledad en los últimos años.

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Graciela Delia Giannoni, conocida por muchos como “la Seño Graciela”, tenía 74 años y vivía sola en su casa de avenida Párroco Marshke, en San Salvador de Jujuy, acompañada por sus 12 perros.

Para quienes fueron sus alumnas, compañeras o vecinos, Graciela no era solo una mujer mayor que convivía con muchos animales. Era una docente jubilada, una maestra recordada con cariño, humor y una personalidad muy particular. Sus ex alumnas la evocan como una seño divertida, distinta, graciosa y cercana. Sus colegas, en tanto, remarcan el amor que siempre tuvo por enseñar y compartir en el aula.

Graciela Giannoni dejó una huella en distintas instituciones educativas de Jujuy. Fue ex directora y docente, y desarrolló buena parte de su trayectoria en escuelas de San Salvador. Quienes trabajaron con ella recuerdan su compromiso con la educación primaria y su forma de estar presente en la vida escolar.

También fue una mujer reconocible para muchos jujeños por detalles muy propios de su historia cotidiana. Desde principios de los años 90, por ejemplo, varios la recuerdan siempre con su mismo Peugeot 404, color azul, una imagen simple que terminó formando parte de su identidad.

Ex directora de la Escuela Nº 410 “Magdalena de Goyechea de la Corte y Güemes” , en el barrio Los Perales.

, en el barrio Los Perales. Ex directora de la escuela Santa Rosa de Lima .

. Ex docente del Colegio Santa Bárbara.

Quienes trabajaron con ella destacan que su paso por la Escuela 410 estuvo marcado por la gestión de proyectos educativos y por el fortalecimiento del vínculo entre la escuela y el barrio. Además, en agosto de 2011 fue homenajeada por la comunidad educativa al momento de jubilarse.

auto Graciela, la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke, tenia su auto desde principio de los 90

Sus perros, su compañía más cercana

En los últimos años, el paso del tiempo y el deterioro de su salud física y mental fueron cambiando su vida. La Seño Graciela se mostraba más abatida, con distintas dolencias y cada vez más sola. En ese contexto, sus perros pasaron a ocupar un lugar central en su día a día.

Para ella no eran solo mascotas. Eran, como muchas personas de su entorno sabían, “sus hijos”. Con ellos compartía la rutina diaria y encontraba compañía en una etapa marcada por el aislamiento. Algunas ex alumnas, compañeras y vecinos intentaban colaborar con ella, y también con alimento para los animales.

La historia de Graciela Giannoni conmueve justamente por eso: porque reúne el recuerdo de una mujer que supo ser importante en la vida de muchos, y también la imagen más silenciosa de sus últimos años. Hoy Jujuy la despide no solo como a una docente, sino también como a una persona que dejó marcas, afectos y memorias en quienes la conocieron.