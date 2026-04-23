Violencia de género en Jujuy: qué hacer si no te toman la denuncia en una comisaría

Cuando una mujer atraviesa una situación de violencia de género , la primera barrera no debería ser que no le reciban la denuncia; en Jujuy, según explicó la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro, las denuncias no solo pueden hacerse en centros especializados, sino también en cualquier comisaría de la provincia .

Policiales. Detienen a un joven en un caso de violencia de género: la siguió, la golpeó y la amenazó

“No solamente en estos centros es donde van a realizar las denuncias sino en cualquier comisaría de la provincia”, sostuvo. “No solamente en estos centros es donde van a realizar las denuncias sino en cualquier comisaría de la provincia”, sostuvo.

Si en esa instancia la persona no es atendida como corresponde, la provincia tiene un canal específico para reportarlo: el 0800-888-4363 , una línea gratuita que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año . Navarro explicó que sirve para que el Consejo tome conocimiento de lo ocurrido y avance con las medidas correspondientes.

Además de cualquier comisaría, en Jujuy funcionan Centros de Atención a la Víctima de Violencia Familiar y de Género de la Policía, donde recibe personal capacitado para ayudar a realizar la denuncia. La Policía provincial informa, por ejemplo, centros en Alto Comedero, Ciudad de Nieva, Abra Pampa, San Pedro, Ledesma y Humahuaca .

Por otro lado, el Consejo Provincial de Mujeres cuenta con 19 Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, con equipos de trabajo social, psicología y abogacía que brindan asesoramiento legal, acompañamiento psicológico y asistencia profesional gratuita.

cualquier comisaría

Centros de Atención a la Víctima de Violencia Familiar y de Género ( Alto Comedero, Ciudad de Nieva, Abra Pampa, San Pedro, Ledesma y Humahuaca)

19 Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia

0800-888-4363

Línea 144

Línea 911

Quién puede hacer la denuncia

La ayuda no está pensada solo para la víctima directa: también puede pedir intervención alguien que conozca el caso. El sitio oficial indica: “Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que lo sea” podés comunicarte con los centros especializados.

Eso significa que, ante una situación grave, no hace se debe mirar para otro lado. Si una vecina, familiar, amiga o compañera necesita ayuda, también puede activarse la búsqueda de asistencia y orientación. Esta interpretación está respaldada por la comunicación oficial de la Policía provincial.

290947282_343833727936311_4910803424273269795_n.jpg Violencia de género en Jujuy: qué hacer si no te toman la denuncia en una comisaría Lugares para denuncias por violencia de género en Jujuy.

Qué hacer si en la comisaría no toman la denuncia

Con base a lo planteado por Lourdes Navarro y en la normativa vigente, se debe insistir en que la denuncia debe ser recibida, dejar asentado el hecho y comunicarse de inmediato al 0800-888-4363 para informar la negativa o demora. Navarro fue clara al remarcar que las personas que llegan a denunciar cuando:

“están en una situación de extrema vulnerabilidad y necesitan que sean atendidas”. “están en una situación de extrema vulnerabilidad y necesitan que sean atendidas”.

Ese reclamo no es menor. La Ley Iara N° 6388 establece que todo agente público de las fuerzas de seguridad que se niegue u obstaculice la recepción de una denuncia por violencia de género puede ser pasible de sanción de expulsión si se acredita su responsabilidad.

A dónde llamar según la urgencia

En Jujuy, el canal provincial inmediato para orientación, asistencia y activación de protocolos es el 0800-888-4363. También se puede recurrir a la Línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento ante situaciones de violencia. Pero hay un dato importante: la propia información oficial aclara que la 144 no es una línea de emergencia. Para casos de riesgo inmediato, corresponde llamar al 911.

La Policía de Jujuy también informa expresamente que se puede llamar las 24 horas al 911 o al 144, además de acudir a los centros especializados.

Por qué es importante actuar rápido

Navarro explicó que muchas veces los casos llegan a denunciarse tarde, cuando la violencia ya escaló. Y dio un dato fuerte: en Jujuy, el 48% de las situaciones atendidas corresponden a violencia física y otro 40% a violencia psicológica.

“Cuando alguien llega con una situación de violencia física a algún lugar, ya ha pasado por todas las otras violencias”, advirtió. “Cuando alguien llega con una situación de violencia física a algún lugar, ya ha pasado por todas las otras violencias”, advirtió.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año. Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.