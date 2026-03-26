¿Quién es Santiago Martínez, condenado por violencia de género?

En ocasiones, los programas de reality pueden generar romances inolvidables , mientras que otras veces exhiben los aspectos más oscuros de quienes participan. En este marco, Santiago Martínez , quien se dio a conocer tras formar parte de Love is Blind , fue condenado a 15 años de cárcel por intentar asesinar a Emily Ceco , con quien se casó en la grabación del show .

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La situación se remonta a febrero de 2025 , cuando la exparticipante denunció al hombre de 30 años por violencia de género , tras aparecer con un ojo morado poco más de un año después de haberse casado legalmente . A raíz de la denuncia, la Justicia dictó una orden de restricción que le impide a Martínez acercarse a ella.

Santiago Martínez participó en el reality de Netflix Love Is Blind , conducido por Wanda Nara y Darío Barassi , cuando contaba con 29 años .

El formato, que se estrenó a inicios de noviembre de 2024 , proponía demostrar que la atracción no depende únicamente de la apariencia física . Para ello, reunió a 16 hombres y 16 mujeres que se conocieron en cabinas separadas , sin verse entre sí, basándose únicamente en la conexión emocional y la química generada durante las citas .

En ese contexto, Martínez se presentó como un joven empresario y se identificó como Tauro, convirtiéndose en uno de los concursantes que logró establecer pareja dentro del programa y contraer matrimonio en los episodios finales del ciclo.

Quién es Santiago Martínez, el ex Love is Blind condenado por violencia de género.

Después de casarse, la pareja se trasladó a la vivienda familiar de él y realizó un viaje romántico para celebrar la formalización de su relación, al mismo tiempo que organizaban una boda privada junto a familiares y amigos más cercanos.

Sin embargo, la acusación presentada por Emily derivó en la cancelación del compromiso y en que el exconcursante de Love Is Blind enfrentara un proceso judicial. La fiscalía y la querella solicitaron una pena de 16 años de prisión por privación ilegal de la libertad y tentativa de homicidio, agravadas por el contexto de violencia de género, además de lesiones reiteradas.

Cuando se conoció públicamente que Ceco había denunciado formalmente los episodios de agresión ante la Justicia, Martínez fue apartado del programa de streaming Qué Distintos Somos, de River Play Digital, que comunicó la decisión mediante un mensaje oficial en el que manifestó su total rechazo a los hechos denunciados.

Santiago Martínez junto a Emily Ceco tras su paso por Love is Blind.

"Desde River Play Digital manifestamos nuestro repudio absoluto a los hechos de público conocimiento por parte de Santiago Martínez. Por ende, se decidió la desvinculación de manera inmediata de nuestro streaming ‘Qué Distintos Somos’. En nuestro espacio no hay ni habrá lugar para quienes ejerzan o justifiquen cualquier tipo de violencia”, señaló la empresa en un comunicado difundido a través de sus canales oficiales.

La palabra de Emily Ceco tras la condena de Santiago Martínez por intento de homicidio

A pocos días de iniciar el juicio oral, se dio a conocer la sentencia que condena a Santiago Martínez a 15 años de prisión por privación ilegal de la libertad y tentativa de homicidio, agravada por ocurrir en un contexto de violencia de género, además de lesiones reiteradas.

Quién es Santiago Martínez.

Al recibir la noticia, Emily Ceco no pudo contener la emoción y se quebró al salir del tribunal, rodeada de su madre, su hermana y su abogado, Roberto Castillo.

“No lo puedo creer. Siento que se terminó, por fin voy a tener paz. Se hizo justicia por mí, por Nicole, por Carolina, por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez”, expresó Emily en diálogo con Puro Show (El Trece), refiriéndose a las exparejas de su exesposo.

Minutos después, con la voz entrecortada, agregó: “Es bastante reparador. Tengo 15 años de paz, no sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la Justicia también me acompañe cuando quede en libertad”.

Saltó a la fama en el reality liderado por Wanda Nara y Darío Barassi.

“Si él intentó matarme cuando yo le dí todo de mí, después de 15 años enojado, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”, afirmó la joven a continuación.

Asimismo, Emily rememoró que durante la audiencia su exsuegra se rió mientras ella declaraba, y que otros miembros de la familia de Martínez la atacaron con mensajes agresivos en redes sociales: “Tengo miedo, quiero irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

Por otra parte, Emily relató que su primer encuentro con Martínez luego de la separación se dio durante la lectura de la sentencia. "Me tembló todo el cuerpo, tenía mucho miedo. En su declaración, me pidió disculpas y me dijo que me amaba todavía. Yo no dije nada pero mi hermano se extralimitó y le dijo, 'tanto que la amabas y casi la matás, la cag...ste a trompadas, cagón'".

Emily Ceco lo denunció en febrero de 2025 y ahora fue condenado a 15 años de prisión.

Al referirse a cómo planea encarar su vida a partir de ahora, Ceco afirmó que se siente “contenida psicológicamente”, contando con apoyo terapéutico y el acompañamiento constante de su familia a lo largo de todo este proceso.