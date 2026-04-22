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22 de abril de 2026 - 20:56
Jujuy.

Valentín Vera visitó Jujuy y desbordó el Xibi Xibi con una multitud de seguidores

El influencer y creador de contenido llegó a la provincia junto a Maga Seggio y este miércoles convocó a sus seguidores en el parque Xibi Xibi.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El influencer Valentin Vera visitó nuevamente Jujuy.

El influencer Valentin Vera visitó nuevamente Jujuy.

La visita de dos reconocidos creadores de contenido revolucionó la capital jujeña. Valentín Vera y Maga Seggio se encuentran recorriendo la provincia y este miércoles protagonizaron una convocatoria masiva en el parque Xibi Xibi, donde se reunieron cientos de seguidores para saludarlos, sacarse fotos y participar de videos.

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Una convocatoria que sorprendió en el Xibi Xibi

La cita fue anunciada con pocas horas de anticipación, pero aun así tuvo una gran respuesta del público. En el punto de encuentro de la capital se reunió una gran cantidad de gente en su mayoría jóvenes, que llegaron para compartir un momento con los influencers.

Valentín Vera destacó el impacto de la convocatoria y remarcó que la repercusión los sorprendió. “Avisamos ayer a las 6 de la tarde, no hubo regalos pero vino muchísima gente”, expresó durante el encuentro con sus seguidores.

Valentin Vera en Jujuy

Quiénes son los influencers que recorren Jujuy

Valentin Vera es conocido por sus contenidos dinámicos en redes sociales, donde suele realizar videos en la calle, juegos con la gente, desafíos y acciones solidarias. En esta oportunidad visito nuevamente Jujuy pero esta vez acompañado por Maga Seggio, otra influencer con fuerte presencia en plataformas digitales.

Según contó el creador de contenido, ambos están recorriendo distintas provincias del país con el objetivo de mostrar la diversidad cultural, los paisajes y la identidad de cada lugar. En ese marco, Jujuy forma parte del itinerario que vienen compartiendo con su comunidad en redes.

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