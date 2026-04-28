La flor que se hizo emblema en Holanda y ahora también se cultiva en Jujuy

La época de los tulipanes arrancó en Jujuy con la plantación de una flor que requiere frío, cuidados especiales y varios meses de paciencia hasta florecer. Juan Barrera explicó que hace algunos años surgió la idea de probar si esta planta podía darse en la provincia y, tras los primeros ensayos, comprobaron que sí era posible cultivarla.

Los tulipanes son plantas originarias de Asia Central , aunque con el tiempo se asociaron fuertemente a Europa y, sobre todo, a Holanda , país que las convirtió en un emblema nacional.

“En nuestro país, por suerte también en la Patagonia, tenemos lugares donde también se dan las plantas, este tipo de plantas que requieren mucho frío”, explicó Barrera.

En el caso de Jujuy, el cultivo empezó como una prueba. Según contó, la idea surgió hace un par de años, con la intención de traer tulipanes a la provincia y ver si podían adaptarse a las condiciones locales. “Hicimos la prueba y bueno, sí se dan”, señaló.

tulipanes (2)

Una planta cara, pero especial

Barrera explicó que el tulipán suele tener un precio elevado porque su proceso de crecimiento es largo y cada bulbo produce una sola flor. Por eso, remarcó que se trata de una planta que demanda tiempo y dedicación.

“Es caro, sí, porque es una planta que tiene un proceso muy largo. Cada bulbo da una sola flor, entonces por eso es que es el precio que tiene”, detalló.

De todos modos, destacó que el resultado final vale la espera. En ese sentido, aseguró que “es lindo verla” y también regalarla.

Cuándo se plantan y cuándo florecen

El proceso de cultivo comienza con la plantación del bulbo en la tierra. Después de unas semanas aparecen las primeras hojas, aunque la flor tarda bastante más en desarrollarse.

Barrera indicó que el trabajo suele comenzar alrededor de mayo, mientras que la floración se da entre agosto y septiembre, según la variedad.

Hay algunos que son de floración temprana, que dan la flor en agosto, y los de floración tardía la están dando más o menos en septiembre, explicó. Hay algunos que son de floración temprana, que dan la flor en agosto, y los de floración tardía la están dando más o menos en septiembre, explicó.

tulipanes (1)

Por qué conviene plantarlos en maceta

Aunque los tulipanes pueden plantarse directamente en tierra, Barrera recomendó que en Jujuy se cultiven en maceta. El motivo es que permite mover la planta según sus necesidades de luz, frío o resguardo. Además, marcó que en la provincia hay un factor climático clave durante agosto: el viento norte.

“Nosotros acá en la provincia también tenemos un factor muy importante en agosto, que es el viento norte, que directamente mata esta planta”, advirtió.

Por eso, tener los tulipanes en maceta permite protegerlos mejor y cambiarlos de lugar cuando las condiciones no son favorables.

La flor que necesita frío para crecer

El tulipán necesita frío para poder florecer. Barrera explicó que, si no recibe las temperaturas necesarias, pueden aparecer las hojas, pero no la flor.

El tulipán para florecer necesita mucho frío porque por ahí si no hay frío, capaz que salen las hojas, pero la flor no sale, indicó. El tulipán para florecer necesita mucho frío porque por ahí si no hay frío, capaz que salen las hojas, pero la flor no sale, indicó.

También remarcó que se trata de una planta preparada para soportar bajas temperaturas. “El tulipán no tiene problema, le encantan las heladas nocturnas”, aseguró.

Agua, drenaje y luz: los cuidados principales

Uno de los puntos más delicados del tulipán es el riego. Barrera explicó que es una planta que se pudre con facilidad, por lo que necesita humedad constante, pero sin encharcamientos.

Tiene que tener buen drenaje, pero tiene que estar bastante húmeda todo el tiempo, entonces que no se encharque el agua, pero que esté húmeda, señaló. Tiene que tener buen drenaje, pero tiene que estar bastante húmeda todo el tiempo, entonces que no se encharque el agua, pero que esté húmeda, señaló.

Por eso, recomendó controlar la tierra con frecuencia, tocarla para verificar si conserva humedad y revisar que no esté chorreando agua. Además del frío y el drenaje, el tulipán necesita varias horas de luz. “Para florecer necesita por lo menos 6 horas de luz al día”, indicó Barrera.

Embed - JUAN BARRERA - Los tulipanes en Jujuy: una flor que requiere frío, cuidados especiales

Paciencia para ver la flor

El cultivo del tulipán en Jujuy requiere atención y constancia. No es una planta de crecimiento inmediato, sino una flor que necesita frío, buena luz, poca agua, drenaje adecuado y paciencia.

“Es una planta que tiene algunos cuidados que son un poco más especiales, sobre todo por el frío que requieren, pero la verdad que es una satisfacción muy grande después ver cuando florece”, cerró Barrera.