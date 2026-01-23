En Santiago del Estero investigan mil embarazos falsos para cobrar la AUE

Una investigación interna de la ANSES destapó un grave caso de fraude contra el Estado en Santiago del Estero . Según los primeros datos oficiales, se detectaron alrededor de 1.000 formularios falsos de embarazos inexistentes utilizados para cobrar la Asignación Universal por Embarazo (AUE) .

La maniobra salió a la luz tras una auditoría que reveló irregularidades en la documentación presentada ante el organismo nacional, vinculadas a centros de salud de la capital provincial y también de la ciudad de La Banda.

Como parte de la investigación, agentes se trasladaron a la Unidad de Pronta Atención (UPA) del barrio Autonomía, donde analizaron 600 fichas sospechosas . En los formularios figuraban como firmantes dos médicas obstetras del centro de salud.

En Santiago Del Estero investigan mil embarazos falsos (Foto ilustrativa) En Santiago Del Estero investigan mil embarazos falsos (Foto ilustrativa)

Al ser entrevistada, negaron haber atendido a las supuestas pacientes. Las profesionales confirmaron que las firmas y los sellos eran falsos, y que nunca realizaron los controles médicos que se consignaban en la documentación presentada.

Historias clínicas inexistentes

El cotejo posterior con el sistema informático de historias clínicas fue determinante. Según se informó, ninguna de las 600 mujeres mencionadas en las fichas había recibido atención médica en la UPA, lo que confirmó la falsificación sistemática de los documentos utilizados para tramitar el beneficio.

Denuncias penales en Santiago del Estero

Ante la gravedad del hecho, las médicas involucradas radicaron denuncias por falsificación de documento en la Comisaría Comunitaria Nº 10. A esta presentación judicial se sumó la coordinadora del centro de salud, quien denunció el uso de un sello apócrifo de la institución. Las actuaciones ya se encuentran en manos de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades penales y el alcance total de la maniobra.

Casos previos en La Banda

El caso del barrio Autonomía no fue un hecho aislado. La investigación confirmó que otros 400 formularios falsos habían sido detectados previamente en la UPA del barrio Central Argentino, en la ciudad de La Banda, lo que elevó el número total de casos a cerca de mil.

Una maniobra bajo la lupa

La Asignación Universal por Embarazo está destinada a mujeres en situación de vulnerabilidad social. Ahora, las autoridades buscan establecer quiénes confeccionaban las fichas falsas, cómo se canalizaban los trámites y desde cuándo operaba la red que permitió el desvío de fondos públicos.