Santiago del Estero: detienen a jujeño con casi 2 kilos de cocaína ocultos en un bolso

Santiago del Estero: detienen a jujeño con casi 2 kilos de cocaína

Un jujeño fue detenido en Santiago del Estero luego de que personal de Gendarmería Nacional encontrara 1,9 kilos de cocaína dentro de un bolso que viajaba en la bodega de un colectivo de larga distancia que había salido desde San Salvador de Jujuy y tenía como destino final la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente el barrio porteño de Once.

Según detallaron en el diario El Liberal, el procedimiento se realizó sobre la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Taboada, en el departamento General Taboada, cuando gendarmes detuvieron la marcha del colectivo y comenzaron con un control de rutina sobre la unidad y el equipaje.

Durante la inspección, los efectivos detectaron un bolso que generó sospechas. El equipaje no contaba con el papel o precinto que identifica al propietario, situación que encendió las alertas de los uniformados. Ante esa irregularidad, se decidió informar al Juzgado Federal Nº 1 de Santiago del Estero, a cargo de Guillermo Molinari.

Con la autorización judicial, los gendarmes abrieron el bolso y hallaron en su interior un ladrillo y otro paquete más pequeño, ambos con una sustancia blanquecina. Tras las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 1,9 kilos.

Santiago del Estero: detienen a jujeño con casi 2 kilos de cocaína Santiago del Estero: detienen a jujeño con casi 2 kilos de cocaína La situación judicial en Santiago del Estero A partir del relato de dos testigos, el personal de Gendarmería logró individualizar a un pasajero oriundo de Jujuy como presunto dueño del equipaje. De acuerdo a esa reconstrucción, el hombre habría retirado el papel identificatorio del bolso para intentar desvincularse de la carga. El jujeño quedó detenido y los testigos fueron identificados para que, llegado el momento, puedan ratificar su versión ante la Justicia. Además, se constataron los domicilios de los choferes del colectivo y se solicitaron sus antecedentes, en el marco de la investigación. El juez federal Guillermo Molinari tenía previsto tomarle declaración indagatoria al detenido entre hoy y mañana. A partir de esa instancia, los investigadores buscarán determinar si el sospechoso actuó solo o si existen otras personas involucradas en la maniobra de transporte de estupefacientes hacia la provincia de Buenos Aires.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.