miércoles 05 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 - 16:19
Narcotráfico.

Cae con cocaína camuflada en el tanque del auto cuando viajaba de Jujuy a Tucumán

Llevaban cocaína oculta en el tanque del auto en el que viajaban por la Ruta 34 desde Jujuy y con destino final Tucumán.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un operativo de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional N° 34 en Jujuy, permitió desbaratar un intento de traslado de cocaína hacia Tucumán, hallazgo posible gracias al trabajo del can detector de narcóticos “Lev”, que alertó a los uniformados sobre la presencia de droga oculta dentro de un vehículo.

Sobre el kilómetro 1.212 de la Ruta 34, efectivos de la Sección “Chalicán” y Sección “Núcleo” del Escuadrón 60 “San Pedro”, pararon a un auto que se dirigía hacia San Miguel de Tucumán. Durante la inspección de rutina, el perro “Lev” mostró una marcada exaltación frente al auto, lo que llevó a los gendarmes a profundizar el control.

Al realizar un registro más minucioso, los efectivos detectaron que dentro del tanque de combustible había bultos que no correspondían a la estructura original del rodado. Ante esa sospecha, procedieron a abrir el tanque y extraer el contenido.

14 paquetes con cocaína y una detención

Del interior del tanque los gendarmes sacaron 14 paquetes en total. Todos fueron sometidos a pruebas de campo Narcotest y ocho de ellos dieron positivo para cocaína con un peso de 8 kilos 604 gramos, mientras que los seis restantes contenían 6 kilos 230 gramos de marihuana.

El conductor, un hombre mayor de edad, quedó detenido de inmediato. Según la información oficial, la droga tenía como destino final la ciudad de San Miguel de Tucumán, por lo que se presume que la droga iba a ser distribuida allí.

Intervención judicial

En el caso intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que ordenó el secuestro de los estupefacientes, del vehículo y la imputación del involucrado por infracción a la Ley 23.737 de drogas. El detenido quedó a disposición de la Justicia para la continuidad de la causa.

El procedimiento volvió a exponer la modalidad delictiva de ocultar droga en compartimentos del vehículo, en este caso, el tanque de combustible, y el rol clave de los canes detectores en los controles de las rutas del norte argentino.

