sábado 20 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de septiembre de 2025 - 16:45
Operativo.

Incautaron más de 60 kilos de cocaína en Chalicán

Gendarmería Nacional logró desmantelar un cargamento de 61 kilos de cocaína durante un control vehicular en la Ruta Nacional N° 34, a la altura de Chalicán.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Incautaron más de 60 kilos de cocaína en Chalicán&nbsp;

Incautaron más de 60 kilos de cocaína en Chalicán 

Gendarmería Nacional interceptó un cargamento de 61 kilos de cocaína en un operativo realizado en la localidad de Chalicán. La acción, realizada el pasado miércoles en la Ruta Nacional N° 34.

Lee además
El Libertadorsecuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillosilegales
Contrabando.

El Libertador secuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillos ilegales
FNE 2025: las representantes departamentales participarán del desfile doble
Esta noche.

FNE 2025: las representantes departamentales participarán del desfile doble

Incautaron más de 60 kilos de cocaína en Chalicán

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Sección “Chalicán”, del Escuadrón 60 “San Pedro”, con el apoyo de personal del Escuadrón 53 “Jujuy”, llevaron a cabo un control vehicular sobre el kilómetro 1.212 de la Ruta 34, a la altura de la localidad de Chalicán.

Durante el procedimiento, detuvieron un Renault Kangoo para una inspección de rutina, la cual fue respaldada por el can detector de narcóticos, que alertó sobre la posible presencia de sustancias ilegales en el vehículo.

image

A través de un minucioso registro, los uniformados descubrieron 59 paquetes distribuidos en diversos compartimientos del rodado. Tras realizar los análisis correspondientes, se confirmó que los paquetes contenían cocaína, con un peso total de 61 kilos con 276 gramos.

A continuación, se procedió al secuestro tanto de la droga como del vehículo, y el conductor del automóvil fue detenido bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Libertador secuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillos ilegales

FNE 2025: las representantes departamentales participarán del desfile doble

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda

FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19

El inicio de la primavera será sin lluvias y con calor

Lo que se lee ahora
FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda
Solidaridad.

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda
Solidaridad.

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda

Técnica de Maimará.
Ciudad Cultural.

FNE 2025: así se vivió el desfile de carrozas del Grupo B

FNE 2025: Después de 41 años volvió la Escuela Técnica N°2 de San Pedro de Jujuy a la Fiesta
¡Bienvenidos!.

FNE 2025: Después de 41 años volvió la Escuela Técnica N°2 de San Pedro de Jujuy a la Fiesta

Luz Tito, Tato y Martina juntos conduciendo en Canal 4 video
Transmisión.

FNE 2025: Luz, Tato y Martina juntos conduciendo en Canal 4

FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19
Ciudad Cultural.

FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel