Incautaron más de 60 kilos de cocaína en Chalicán

Gendarmería Nacional interceptó un cargamento de 61 kilos de cocaína en un operativo realizado en la localidad de Chalicán. La acción, realizada el pasado miércoles en la Ruta Nacional N° 34.

Incautaron más de 60 kilos de cocaína en Chalicán El hecho ocurrió cuando efectivos de la Sección “Chalicán”, del Escuadrón 60 “San Pedro”, con el apoyo de personal del Escuadrón 53 “Jujuy”, llevaron a cabo un control vehicular sobre el kilómetro 1.212 de la Ruta 34, a la altura de la localidad de Chalicán.

Durante el procedimiento, detuvieron un Renault Kangoo para una inspección de rutina, la cual fue respaldada por el can detector de narcóticos, que alertó sobre la posible presencia de sustancias ilegales en el vehículo.

image

A través de un minucioso registro, los uniformados descubrieron 59 paquetes distribuidos en diversos compartimientos del rodado. Tras realizar los análisis correspondientes, se confirmó que los paquetes contenían cocaína, con un peso total de 61 kilos con 276 gramos. A continuación, se procedió al secuestro tanto de la droga como del vehículo, y el conductor del automóvil fue detenido bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Jujuy.

