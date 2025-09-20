sábado 20 de septiembre de 2025

20 de septiembre de 2025 - 17:53
Esta noche.

FNE 2025: las representantes departamentales participarán del desfile doble

Las representantes de los departamentos de Jujuy desfilan esta noche en Ciudad Cultural, como antesala de la esperada Elección Provincial.

Por  Agustín Weibel
El lunes 22 de septiembre se llevará a cabo la Elección Provincial en el marco de la FNE 2025 , y esta noche, las 16 candidatas junto a la actual reina, Josefina Blanco, participarán del desfile doble en Ciudad Cultural.

Esta noche, las representantes departamentales de Jujuy vivirán una jornada cargada de emociones en el tradicional desfile doble, previo a la Elección Provincial. El evento comenzará a las 19 horas en Ciudad Cultural, recordando que debido a las altas temperaturas se reprogramó el inicio que estaba planificado para las 18.

Las representantes departamentales participarán del desfile doble

En esta esperada velada, las 16 representantes de los distintos departamentos de la provincia, junto a la reina saliente, Josefina Blanco, recorrerán la avenida, mostrando toda la energía, simpatía y elegancia que las caracteriza.

Jose Blanco vive momentos especiales porque el próximo lunes entregará sus atributos tras un año repleto de experiencias y momentos inolvidables, lo que añade un toque de nostalgia a esta jornada.

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " HOY DESFILAN ELLAS Así se preparan las candidatas a representante provincial para el desfile de hoy "

El evento del próximo lunes contará con la presencia de destacados artistas: la banda Los Cafres y el grupo La Yugular se presentarán en vivo, asegurando que la noche sea vibrante y llena de ritmo, para una multitud que se espera colme la Ciudad Cultural.

En cuanto a los preparativos de las candidatas, en los días previos al evento, todas pasaron por la peluquería Fuszion para probar distintos peinados, que lucirán tanto en esta jornada como en la Elección Provincial del próximo lunes. "Los últimos años notamos una diferencia en las representantes que toman el rol de anfitrionas y están muy atentas a todo lo que sucede con las candidatas", explicó Valentina Granara, del área de reinas del ente autárquico.

Con una agenda cargada de actividades y un ambiente de risas y apoyo entre las candidatas, la Fiesta Nacional de los Estudiantes promete seguir sumando momentos especiales.

Candidatas para la Elección Provincial: una por una, por región

Región Puna

  • Yavi - María Jesús Cabrera
  • Rinconada - Nicol Araceli Acho
  • Cochinoca - Sofía Rosales
  • Santa Catalina - Iris Cruz
  • Susques - Carol Vasquez

Región Quebrada

  • Humahuaca - Yuliana Morales
  • Tilcara - Trinidad Vera
  • Tumbaya - Yasmín Méndez Nogueira

Región Valles

  • Palpalá - Angelina Armella Morel
  • El Carmen - Martina Morena Aguirre
  • San Antonio - Antonella Díaz
  • Dr. Manuel Belgrano- Victoria Zamar

Región Yungas

  • Valle Grande - Zaira Perales
  • Ledesma - Catalina Dadah
  • San Pedro - Melina Sáez Santillán
  • Santa Bárbara - Candela Villarroel

