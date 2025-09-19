Milei señaló que los audios sobre coimas fueron manipulados por IA

Javier Milei encabezó en Córdoba el acto de lanzamiento nacional de La Libertad Avanza y centró gran parte de su discurso en el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, donde se denuncian coimas con retornos de laboratorios. Milei calificó las grabaciones como manipuladas con inteligencia artificial y desmintió su veracidad, apoyando su postura con duras críticas sobre la difusión de los mismos.

“Los argentinos no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”, sentenció Milei, y agregó que estas acusaciones forman parte de una campaña para bloquear y torpedear los avances de su gobierno desde febrero. Criticó a quienes conforman desde su punto de vista “el partido del estado”, señalando que La Libertad Avanza ganará y que la oposición recurre a mentiras y calumnias como estas grabaciones falsas.

El Presidente también atacó al kirchnerismo, acusándolos de ser expertos en corrupción mientras se escudan en denuncias fabricadas: “Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, cuando ellos tienen una condenada con tobillera por robar la plata de Vialidad Nacional”. Afirmó que las causas pendientes contra ese sector reflejan “el choreo más grande en la historia de la humanidad”.

Recuperación económica

Milei luego destacó los logros económicos de su gobierno, como la reducción del déficit fiscal tras 123 años y la puesta en orden de las cuentas públicas y del Banco Central, prometiendo que la inflación terminará a mediados de 2026. Resaltó la recuperación económica iniciada en abril de 2024, la mejora de salarios, jubilaciones, y una caída de la pobreza del 57% al 30%, con 12 millones de argentinos que salieron de la pobreza.

Además, ponderó la gestión de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por eliminar los piquetes que años atrás sumaban 9 mil al año, y el trabajo de Federico Sturzenegger en desregulación, con 9 mil medidas aprobadas en 20 meses, pese a contar solo con poco más del 15% en Diputados y 10% en el Senado.

Apoyo al proyecto liberal

El cierre del acto fue un llamado a mantener el apoyo al proyecto liberal y reformista de Milei: “Nunca más permitan que la salida de Argentina sea Ezeiza, la salida de Argentina es la libertad”. Reafirmó su confianza en que la Argentina próspera será liberal y pidió no aflojar para concretar el cambio.