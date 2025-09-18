EN VIVO: minuto a minuto del dólar este jueves 18 de septiembre

Tras un miércoles complicado en los mercados y las respuestas del Congreso al gobierno de Javier Milei, este jueves 18 de septiembre los bonos argentinos en dólares cayeron hasta 3,5% en el exterior y el dólar otra vez en el techo de la banda cambiaria, luego de que ayer el BCRA tuviera que vender US$53 millones para evitar la disparada y el Riesgo País ya superó los 1.300.
Dólar oficial
El dólar oficial sube y cotiza a $1490,00.
Con respecto al cierre de ayer el dólar oficial acumula una suba del 0,67%.
Dólar blue
El dólar blue baja y opera a $1505,00. De esta manera el dólar blue tiene una brecha del 1,01% con el dólar oficial.
Con respecto al cierre de ayer el dólar blue acumula una suba del 1,01%.
Dólar tarjeta
El dólar tarjeta sube y cotiza a $1943,50. De esta manera el dólar tarjeta tiene una brecha del 30,00% con el dólar oficial.
Con respecto al cierre de ayer el dólar tarjeta acumula una suba del 0,67%.
Dólar MEP
El dólar MEP sube y cotiza a $1522,05. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del 1,81% con el dólar oficial.
Con respecto al cierre de ayer el dólar MEP acumula una suba del 2,40%.
Dólar CCL
El dólar CCL sube y cotiza a $1542,56. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del 3,18% con el dólar oficial.
Con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una suba del 2,80%.
Dólar cripto
El dólar cripto sube y cotiza a $1510,18. De esta manera el dólar cripto tiene una brecha del 1,02% con el dólar oficial.
Con respecto al cierre de ayer el dólar cripto acumula una suba del 2,14%.