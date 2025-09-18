jueves 18 de septiembre de 2025
18 de septiembre de 2025 - 13:26
EN VIVO: minuto a minuto del dólar este jueves 18 de septiembre

En la jornada de este jueves, el riesgo país supera los 1300 puntos, caída de los bonos y el dólar opera en precios récord.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Gobierno defendió el plan económico y relativizó la suba del dólar.

Tras un miércoles complicado en los mercados y las respuestas del Congreso al gobierno de Javier Milei, este jueves 18 de septiembre los bonos argentinos en dólares cayeron hasta 3,5% en el exterior y el dólar otra vez en el techo de la banda cambiaria, luego de que ayer el BCRA tuviera que vender US$53 millones para evitar la disparada y el Riesgo País ya superó los 1.300.

Dólar oficial

El dólar oficial sube y cotiza a $1490,00.

Con respecto al cierre de ayer el dólar oficial acumula una suba del 0,67%.

Dólar blue

El dólar blue baja y opera a $1505,00. De esta manera el dólar blue tiene una brecha del 1,01% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar blue acumula una suba del 1,01%.

Dólar tarjeta

El dólar tarjeta sube y cotiza a $1943,50. De esta manera el dólar tarjeta tiene una brecha del 30,00% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar tarjeta acumula una suba del 0,67%.

Dólar MEP

El dólar MEP sube y cotiza a $1522,05. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del 1,81% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar MEP acumula una suba del 2,40%.

Dólar CCL

El dólar CCL sube y cotiza a $1542,56. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del 3,18% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una suba del 2,80%.

Dólar cripto

El dólar cripto sube y cotiza a $1510,18. De esta manera el dólar cripto tiene una brecha del 1,02% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar cripto acumula una suba del 2,14%.

El dólar oficial sube $5 y se vende a $1490, para la venta en las pantallas del Banco Central.

- El dólar mayorista opera sin cambios a $1474,50.

- Dólar blue salta $20 y se vende a $1510.

- El dólar MEP se negocia a $1514,17

- Dólar Contado con Liquidación (CCL) a $1527,22

Ayer, el Banco Central quedó habilitado a usar reservas para contener la divisa y vendió US$53 millones.

Dólar oficial y blue

Dólar oficial

El dólar oficial sube y opera a $1490,00.

Con respecto al cierre de ayer el dólar oficial acumula una suba del 0,34%.

Dólar blue

El dólar blue sube y opera a $1510,00. De esta manera el dólar blue tiene una brecha del 1,34% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar blue acumula una suba del 1,34%.

Dólar tarjeta en este jueves 18 de septiembre

El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista. De esa forma, ahora cuesta $1937.

- Dólar Blue

Compra: $1485,00

Venta: $1505,00

- Dólar Banco Nación

Compra: $1440,00

Venta: $1490,00

- Dólar Turista: $ 1937,00

- Dólar Cripto: $1520,00

- Dólar CCL: $1526,10

El riesgo país superó los 1300 puntos

El riesgo país superó los 1300 puntos básicos este jueves. El indicador que elabora el JP Morgan se ubica en 1337 unidades. Se trata del valor más alto desde septiembre de 2024, cuando se había ubicado en 1358 puntos.

En lo que va del año, el indicador que mide la confianza de los inversores acumula un alza de 110,6% y en lo que va del mes 61,3%.

