EN VIVO: minuto a minuto del dólar este jueves 18 de septiembre

Live Blog Post

Dólar oficial

El dólar oficial sube y cotiza a $1490,00.

Con respecto al cierre de ayer el dólar oficial acumula una suba del 0,67%.

Dólar blue

El dólar blue baja y opera a $1505,00. De esta manera el dólar blue tiene una brecha del 1,01% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar blue acumula una suba del 1,01%.

Dólar tarjeta

El dólar tarjeta sube y cotiza a $1943,50. De esta manera el dólar tarjeta tiene una brecha del 30,00% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar tarjeta acumula una suba del 0,67%.

Dólar MEP

El dólar MEP sube y cotiza a $1522,05. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del 1,81% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar MEP acumula una suba del 2,40%.

Dólar CCL

El dólar CCL sube y cotiza a $1542,56. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del 3,18% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una suba del 2,80%.

Dólar cripto

El dólar cripto sube y cotiza a $1510,18. De esta manera el dólar cripto tiene una brecha del 1,02% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar cripto acumula una suba del 2,14%.