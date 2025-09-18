jueves 18 de septiembre de 2025
EN VIVO: minuto a minuto en el Senado por el veto de Javier Milei a la ley de reparto de ATN

El Senado debate el veto presidencial a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Seguí EN VIVO el minuto a minuto de la sesión.

El Senado trata desde la mañana de este jueves, el veto presidencial de Javier Milei al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un contexto marcado por continuos reveses legislativos para el Gobierno. La oposición buscará ratificar la norma rechazada por la Casa Rosada.

La lista de oradores anotados para intervenir sobre la ley de ATN

A continuación, la nómina con los legisladores anotados:

  • Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular-UP)
  • Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical)
  • Guillermo Andrada (Convicción Federal)
  • Pablo Daniel Blanco (Unión Cívica Radical)
  • Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular-UP)
  • Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso)
  • Fernando Rejal (Convicción Federal)
  • Beatriz Ávila (Por la Justicia Social)
  • Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro)
  • Carmen Álvarez Rivero (Frente PRO)
  • Nora del Valle Giménez (Unidad Ciudadana-UP)
  • Víctor Zimmermann (Unión Cívica Radical)
  • Alicia Kirchner (Unidad Ciudadana)
  • Carlos Linares (Unidad Ciudadana)
  • Florencia López (Frente Nacional y Popular-UP)
  • Martín Lousteau (Unión Cívica Radical)
  • Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)
  • Alejandra Vigo (Unidad Federal)
  • Luis Juez (Frente PRO)
  • Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical)
  • Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana-UP)
  • José Miguel Ángel Mayans (Frente Nacional y Popular-UP)
  • Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)

Seguí EN VIVO la sesión en el Senado

Con una mayoría abultada, el Senado habilitó tratar el veto a la ley de ATN

El resultado se consiguió con 59 votos positivos, 8 votos negativos y sin abstenciones. La votación preanuncia que, en el Senado, la oposición cuenta con las voluntades necesarias para ratificar la legislación.

Arrancó la sesión en el Senado

Pasadas las 11 de la mañana de este jueves 18 de septiembre, dio inicio en el Senado la sesión para tratar el veto impulsado por el presidente, Javier Milei, respecto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

