EN VIVO: minuto a minuto en el Senado por el veto de Javier Milei a la ley de reparto de ATN

El Senado trata desde la mañana de este jueves, el veto presidencial de Javier Milei al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un contexto marcado por continuos reveses legislativos para el Gobierno. La oposición buscará ratificar la norma rechazada por la Casa Rosada.
La lista de oradores anotados para intervenir sobre la ley de ATN
A continuación, la nómina con los legisladores anotados:
- Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular-UP)
- Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical)
- Guillermo Andrada (Convicción Federal)
- Pablo Daniel Blanco (Unión Cívica Radical)
- Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular-UP)
- Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso)
- Fernando Rejal (Convicción Federal)
- Beatriz Ávila (Por la Justicia Social)
- Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro)
- Carmen Álvarez Rivero (Frente PRO)
- Nora del Valle Giménez (Unidad Ciudadana-UP)
- Víctor Zimmermann (Unión Cívica Radical)
- Alicia Kirchner (Unidad Ciudadana)
- Carlos Linares (Unidad Ciudadana)
- Florencia López (Frente Nacional y Popular-UP)
- Martín Lousteau (Unión Cívica Radical)
- Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)
- Alejandra Vigo (Unidad Federal)
- Luis Juez (Frente PRO)
- Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical)
- Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana-UP)
- José Miguel Ángel Mayans (Frente Nacional y Popular-UP)
- Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)