14 de noviembre de 2025 - 19:53
Narcotráfico.

Detuvieron a un colectivo que salió de Jujuy con 4 kilos de cocaína: hay dos detenidos

Sobre la Ruta Nacional N° 34 entre Jujuy y Tucumán, Gendarmería encontró cuatro paquetes de drogas ocultas en encomiendas. Hay dos detenidos.

Por  Victoria Marín
En la encomienda encontraron cocaína.

4 kilos de cocaína en encomiendas

En el operativo participó el Grupo Burruyacú, perteneciente al Escuadrón 55 de la Gendarmería, que realiza controles de seguridad en la zona que durante la inspección de la bodega y la revisión de la carga, los agentes detectan anomalías en cuatro encomiendas mediante el escáner móvil, que indicaban posible irregularidad en su contenido. Un perro detector de drogas reforzó la hipótesis de que se trataba de sustancias ilícitas.

colectivo con cocaina

Al abrir las encomiendas, se encontraron cuatro paquetes rectangulares entre recipientes y banquetes de plástico. Las pruebas de campo dieron positivo para cocaína, con un peso total registrado de aproximadamente 4,3 kilos. Dos pasajeros, un hombre y una mujer, fueron identificados y detenidos en el marco de la investigación.

Investigación

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado Federal nº 1 de Tucumán, que ordenó el secuestro de la sustancia estupefaciente y la detención de las personas involucradas en calidad de incomunicadas, para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Narcotrafico - cocaina en colectivo

Último caso en Palpalá: detienen a un hombre que intentaba escapar con cocaína

Un hombre de 27 años fue detenido en la ciudad de Palpalá durante la madrugada de este martes 11 de noviembre, luego de intentar escapar en su moto al notar la presencia de efectivos policiales.

El hecho se registró cerca de las 2 de la mañana en la calle El Paraíso, cuando el joven hizo caso omiso a la voz de alto y emprendió la huida de manera peligrosa, hasta que fue alcanzado y reducido.

Durante el procedimiento, el individuo dejó caer una bolsa de polietileno negra que contenía una sustancia sospechosa. Al ser trasladado a la Seccional 47, se dio intervención a la fiscalía de turno, que dispuso que el caso pase a manos de la Brigada de Narcotráfico.

En presencia de testigos, se realizó la prueba de campo sobre la sustancia incautada, la cual arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína y/o pasta base.

