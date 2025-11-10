lunes 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 09:31
Policiales.

Robo en el cementerio de Palpalá: se llevaron placas, cruces e imágenes de Cristo

Dos hombres fueron detenidos este fin de semana tras robar elementos de un cementerio en el Barrio Ciudadela de la ciudad de Palpalá.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Robo en el cementerio: se llevaron placas, cruces e imágenes de Cristo

Robo en el cementerio: se llevaron placas, cruces e imágenes de Cristo

Durante la mañana del pasado sábado, personal del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) detuvo a dos personas que circulaban con objetos robados en el barrio Ciudadela en la ciudad de Palpalá.

El operativo se concretó mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos por la zona y fueron alertados sobre la presencia de dos individuos en actitud sospechosa.

detenidos esposados

Llevaban una batería y elementos metálicos del cementerio

Los sospechosos fueron interceptados en calle Hernán de Lerma, entre Ramírez de Velasco y avenida Libertad, donde los uniformados constataron que uno de ellos transportaba una batería de automóvil, mientras que el otro llevaba una bolsa con varios objetos metálicos que, según la investigación, habrían sido sustraídos del cementerio.

Uno tenía pedido de paradero

Al realizar la verificación de antecedentes, la policía estableció que uno de los detenidos tenía pedido de comparendo vigente. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las actuaciones de rigor.

