jueves 06 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2025 - 16:44
Narcotráfico.

Intentaron pasar drogas en cápsulas y en un bolso: dos detenidos

Pasajeros que viajaban en colectivo, fueron detenidos por intentar pasar droga con dos modalidades distintas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Intentaronpasar drogas en cápsulas y en un bolso: dos detenidos

Intentaron pasar drogas en cápsulas y en un bolso: dos detenidos

En procedimientos distintos, fueron detenidos dos hombres en Jujuy por intentar pasar drogas. Uno llevaba varios kilos de marihuana en un bolso, y el otro había ingerido varias capsulas con cocaína. Ambos quedaron supeditados a causas por narcotráfico.

Lee además
En Libertadorsecuestraron un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas
Narcotráfico.

En Libertador secuestraron un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas
Detienen a dos jóvenes por venta de drogas en pleno centro de San Salvador de Jujuy
Capital.

Detienen a dos jóvenes por venta de drogas en pleno centro de San Salvador de Jujuy

Integrantes de la Sección "Volcán" del Escuadrón 53 “Jujuy”, en un operativo sobre la Ruta 9 en el kilómetro 1.732 en Volcán, inspeccionaron un colectivo de pasajeros que circulaba desde Tilcara y que tenía como destino San Salvador de Jujuy.

Cuando el perro detector de narcóticos “Yin” comenzó con su recorrida, alertó tras su reacción al olfatear un bolso de mano, por lo que decidieron a abrirlo en presencia de testigos, y extrajeron seis paquetes con 6 kilos 576 gramos de “cannabis sativa” y detuvieron a un pasajero.

Intentaron pasar drogas en cápsulas y en un bolso: dos detenidos
Intentaron pasar drogas en cápsulas y en un bolso: dos detenidos

Intentaron pasar drogas en cápsulas y en un bolso: dos detenidos

Drogas en otro procedimiento

En un operativo realizado por personal del mismo Escuadrón, se decomisó 782,9 gramos de cocaína. La droga estaba distribuida en 80 cápsulas que había ingerido un hombre, quien fue detenido. Un ciudadano que viajaba con él, quedó supeditado a la causa.

Drogas en el tanque del auto

Un operativo de Gendarmería Nacional en la Ruta 34 en Jujuy, permitió desbaratar un intento de traslado de cocaína hacia Tucumán, hallazgo posible gracias al trabajo del can detector de narcóticos “Lev”, que alertó a los uniformados sobre la presencia de droga oculta dentro de un vehículo.

Efectivos de la Sección “Chalicán” y Sección “Núcleo” del Escuadrón 60 “San Pedro”, pararon a un auto que se dirigía hacia San Miguel de Tucumán. Durante la inspección de rutina, el perro “Lev” mostró una marcada exaltación frente al auto, lo que llevó a los gendarmes a profundizar el control.

Al realizar un registro más minucioso, los efectivos detectaron que dentro del tanque de combustible había bultos que no correspondían a la estructura original del rodado. Ante esa sospecha, procedieron a abrir el tanque y extraer el contenido.

Llevaba 300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile
Llevaba 300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile

Llevaba 300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile

Del interior del tanque los gendarmes sacaron 14 paquetes en total. Todos fueron sometidos a pruebas de campo Narcotest y ocho de ellos dieron positivo para cocaína con un peso de 8 kilos 604 gramos, mientras que los seis restantes contenían 6 kilos 230 gramos de marihuana.

El conductor, un hombre mayor de edad, quedó detenido de inmediato. Según la información oficial, la droga tenía como destino final la ciudad de San Miguel de Tucumán, por lo que se presume que la droga iba a ser distribuida allí.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En Libertador secuestraron un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas

Detienen a dos jóvenes por venta de drogas en pleno centro de San Salvador de Jujuy

Dos personas detenidas en Cuyaya por posesión de drogas y objetos sospechosos

Hallaron droga enterrada donde cayó la avioneta narco en Salta

Pedirán extender la prisión preventiva de Matías Jurado para identificar perfiles de ADN "huérfanos"

Lo que se lee ahora
pediran extender la prision preventiva de matias jurado para identificar perfiles de adn huerfanos
Jujuy.

Pedirán extender la prisión preventiva de Matías Jurado para identificar perfiles de ADN "huérfanos"

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Foto ilustrativa.
Justicia.

Detienen a un empresario jujeño que fue imputado por abusar de un menor de edad

Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
Educación.

Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

Corte de agua (foto ilustrativa).
Jujuy.

Este jueves, corte programado de agua en Alto Comedero: horario y sectores

ANSES confirmó que las Becas Progresar se pagarán en noviembre de 2025.
Educación.

ANSES: ¿Cuándo se cobra las Becas Progresar en noviembre 2025?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel