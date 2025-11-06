En procedimientos distintos, fueron detenidos dos hombres en Jujuy por intentar pasar drogas . Uno llevaba varios kilos de marihuana en un bolso , y el otro había ingerido varias capsulas con cocaína . Ambos quedaron supeditados a causas por narcotráfico.

Capital. Detienen a dos jóvenes por venta de drogas en pleno centro de San Salvador de Jujuy

Narcotráfico. En Libertador secuestraron un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas

Integrantes de la Sección "Volcán" del Escuadrón 53 “Jujuy” , en un operativo sobre la Ruta 9 en el kilómetro 1.732 en Volcán, inspeccionaron un colectivo de pasajeros que circulaba desde Tilcara y que tenía como destino San Salvador de Jujuy.

Cuando el perro detector de narcóticos “Yin” comenzó con su recorrida, alertó tras su reacción al olfatear un bolso de mano , por lo que decidieron a abrirlo en presencia de testigos, y extrajeron seis paquetes con 6 kilos 576 gramos de “cannabis sativa” y detuvieron a un pasajero.

Intentaron pasar drogas en cápsulas y en un bolso: dos detenidos Intentaron pasar drogas en cápsulas y en un bolso: dos detenidos

Drogas en otro procedimiento

En un operativo realizado por personal del mismo Escuadrón, se decomisó 782,9 gramos de cocaína. La droga estaba distribuida en 80 cápsulas que había ingerido un hombre, quien fue detenido. Un ciudadano que viajaba con él, quedó supeditado a la causa.

Drogas en el tanque del auto

Un operativo de Gendarmería Nacional en la Ruta 34 en Jujuy, permitió desbaratar un intento de traslado de cocaína hacia Tucumán, hallazgo posible gracias al trabajo del can detector de narcóticos “Lev”, que alertó a los uniformados sobre la presencia de droga oculta dentro de un vehículo.

Efectivos de la Sección “Chalicán” y Sección “Núcleo” del Escuadrón 60 “San Pedro”, pararon a un auto que se dirigía hacia San Miguel de Tucumán. Durante la inspección de rutina, el perro “Lev” mostró una marcada exaltación frente al auto, lo que llevó a los gendarmes a profundizar el control.

Al realizar un registro más minucioso, los efectivos detectaron que dentro del tanque de combustible había bultos que no correspondían a la estructura original del rodado. Ante esa sospecha, procedieron a abrir el tanque y extraer el contenido.

Llevaba 300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile Llevaba 300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile

Del interior del tanque los gendarmes sacaron 14 paquetes en total. Todos fueron sometidos a pruebas de campo Narcotest y ocho de ellos dieron positivo para cocaína con un peso de 8 kilos 604 gramos, mientras que los seis restantes contenían 6 kilos 230 gramos de marihuana.

El conductor, un hombre mayor de edad, quedó detenido de inmediato. Según la información oficial, la droga tenía como destino final la ciudad de San Miguel de Tucumán, por lo que se presume que la droga iba a ser distribuida allí.