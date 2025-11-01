sábado 01 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de noviembre de 2025 - 13:33
Seguridad.

Dos personas detenidas en Cuyaya por posesión de drogas y objetos sospechosos

Durante un control nocturno, la Policía detuvo a un hombre y una mujer en el barrio Cuyaya. Llevaban envoltorios con cocaína, pipas y un parlante de origen dudoso.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Dos personas detenidas en Cuyaya por posesión de drogas y objetos sospechosos

Dos personas detenidas en Cuyaya por posesión de drogas y objetos sospechosos

Un operativo policial realizado en el barrio Cuyaya durante la madrugada de este viernes terminó con la detención de dos personas, un hombre de 47 años y una mujer de 39, por tenencia de drogas y objetos de procedencia desconocida.

Lee además
JuanArraya
Historias.

Del potrero de Cuyaya a San Pablo: la vida futbolera de Juan Arraya
Tenían180 cápsulas de cocaína 
Narcotráfico.

Tenían 180 cápsulas de cocaína adentro: cayeron en la Ruta 9 tras salir de Jujuy

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 00:30, cuando efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional N°1 patrullaban la zona de calle Gordaliza, entre Pasaje 21 y Olavarría. Durante el recorrido, los uniformados notaron que una pareja intentó evitar su presencia, lo que despertó sospechas y motivó que los identificaran.

Encontraron envoltorios con sustancias

Al realizarles un control preventivo, los agentes encontraron envoltorios con una sustancia amarillenta y varios elementos utilizados para el consumo de drogas. En el caso del hombre, llevaba dos envoltorios plásticos y una pipa, mientras que la mujer tenía un envoltorio similar y dos pipas caseras.

La situación se volvió más llamativa cuando ambos se contradijeron sobre la procedencia de un parlante portátil azul que llevaban consigo. Poco después, los efectivos hallaron otro recipiente plástico con varios envoltorios de la misma sustancia cerca del lugar donde habían sido interceptados.

Ante el hallazgo, se convocó a personal especializado en narcóticos, que realizó una prueba de campo confirmando que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Los trasladaron a la Comisaría Seccional 4°

Por disposición del Ayudante Fiscal de turno, ambos fueron trasladados a la Comisaría Seccional 4°, donde quedaron detenidos mientras avanza la investigación. Además de la droga, se secuestró el parlante para determinar su origen.

Desde la fuerza destacaron la rápida intervención de los efectivos, que permitió evitar la circulación de sustancias ilegales y objetos posiblemente robados en la zona. El operativo forma parte de los controles preventivos que la Policía de Jujuy realiza en distintos barrios de la capital para reforzar la seguridad y prevenir delitos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Del potrero de Cuyaya a San Pablo: la vida futbolera de Juan Arraya

Tenían 180 cápsulas de cocaína adentro: cayeron en la Ruta 9 tras salir de Jujuy

Fernando Burlando informó cómo viven los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Robo en San Isidro: golpearon y mataron a una jubilada en su casa

Identificaron el cuerpo del hombre hallado en un canal de San Pedro

Las más leídas

JuanArraya
Historias.

Del potrero de Cuyaya a San Pablo: la vida futbolera de Juan Arraya

Multitudinario banderazo de hinchas en apoyo a Gimnasia de Jujuy video
Pasión.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy hicieron un banderazo histórico de apoyo al plantel

Lamine Yamal confirmó su ruptura con Nicki Nicole y aclaró los rumores sobre infidelidad
Separación.

Lamine Yamal confirmó su ruptura con Nicki Nicole y aclaró los rumores sobre infidelidad

Descubrió que aparecía junto a Diego Maradona en una foto y ahora pide ayuda para encontrarla.
Viral.

Descubrió que aparecía junto a Diego Maradona en una foto y ahora pide ayuda para encontrarla

Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa intentó quitarse la vida
País.

Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa intentó quitarse la vida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel