Dos personas detenidas en Cuyaya por posesión de drogas y objetos sospechosos

Un operativo policial realizado en el barrio Cuyaya durante la madrugada de este viernes terminó con la detención de dos personas, un hombre de 47 años y una mujer de 39, por tenencia de drogas y objetos de procedencia desconocida.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 00:30, cuando efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional N°1 patrullaban la zona de calle Gordaliza, entre Pasaje 21 y Olavarría. Durante el recorrido, los uniformados notaron que una pareja intentó evitar su presencia, lo que despertó sospechas y motivó que los identificaran.

Encontraron envoltorios con sustancias Al realizarles un control preventivo, los agentes encontraron envoltorios con una sustancia amarillenta y varios elementos utilizados para el consumo de drogas. En el caso del hombre, llevaba dos envoltorios plásticos y una pipa, mientras que la mujer tenía un envoltorio similar y dos pipas caseras.

La situación se volvió más llamativa cuando ambos se contradijeron sobre la procedencia de un parlante portátil azul que llevaban consigo. Poco después, los efectivos hallaron otro recipiente plástico con varios envoltorios de la misma sustancia cerca del lugar donde habían sido interceptados.

Ante el hallazgo, se convocó a personal especializado en narcóticos, que realizó una prueba de campo confirmando que se trataba de clorhidrato de cocaína. Los trasladaron a la Comisaría Seccional 4° Por disposición del Ayudante Fiscal de turno, ambos fueron trasladados a la Comisaría Seccional 4°, donde quedaron detenidos mientras avanza la investigación. Además de la droga, se secuestró el parlante para determinar su origen. Desde la fuerza destacaron la rápida intervención de los efectivos, que permitió evitar la circulación de sustancias ilegales y objetos posiblemente robados en la zona. El operativo forma parte de los controles preventivos que la Policía de Jujuy realiza en distintos barrios de la capital para reforzar la seguridad y prevenir delitos.

