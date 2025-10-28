Intentaron robar en barrio Cuyaya y fueron detenidos: uno tenía prohibido salir del país

Durante la madrugada, efectivos del Cuerpo de Infantería intervinieron en el barrio Cuyaya, donde dos jóvenes fueron demorados tras ser observados merodeando con aparentes intenciones delictivas en la zona de los monoblocks.

Los individuos, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga mientras proferían insultos, pero fueron interceptados a pocos metros del lugar gracias a la rápida acción de los uniformados.

detenidos esposados Antecedentes y elementos secuestrados Una vez trasladados a la Comisaría jurisdiccional, los agentes procedieron al secuestró de elementos vinculados al consumo de sustancias prohibidas.

Tras la consulta con el Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC), se constató que uno de los demorados presentaba prisión preventiva vigente, mientras que el otro tenía prohibición de acercamiento y contacto, además de restricción para salir del país y de la provincia.

Cómo sigue el proceso judicial Ambos sujetos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar su posible vinculación con hechos delictivos ocurridos en la zona. La intervención forma parte de los operativos preventivos de seguridad que la Policía de Jujuy mantiene activos en distintos barrios de la capital, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de los vecinos.

