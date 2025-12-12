viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 11:59
Salud.

Escándalo en Santiago del Estero por milanesas hechas con papel higiénico

Un control municipal detectó sándwiches falsos en Loreto y cerró el puesto por riesgo sanitario. Tucumano vendía milanesas de papel higiénico.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Milanesas de papel higiénico.

Milanesas de papel higiénico.

Lee además
La Cámara apartó a Daniel Rafecas de la causa que investigala presunta mansión de Chiqui Tapia
Justicia.

La Cámara Federal apartó al juez Rafecas de la causa que investiga la presunta mansión de "Chiqui" Tapia
Ley de Emergencia en Discapacidad
Pedido Judicial.

El Gobierno deberá poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad

El operativo se llevó adelante en el marco de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Loreto. Inspectores municipales recorrieron cada puesto instalado en la plazoleta y revisaron la procedencia de los alimentos.

Durante la inspección, el personal detectó irregularidades en el carro gastronómico conocido como “Trico”, a cargo de un hombre oriundo de San Miguel de Tucumán. Al revisar las bandejas, confirmaron que las milanesas tenían restos de papel higiénico y cartón en lugar de carne.

El hallazgo motivó la confección de un acta de infracción en el lugar. Los inspectores cerraron el carro y procedieron al decomiso de nueve bultos de milanesas preparadas con la irregularidad. Según las autoridades, la situación representó “un riesgo grave para la salud pública”.

El caso quedó a disposición del Juez de Faltas Municipal, Dr. Nelson Coronel. La autoridad ordenó desalojar el puesto para impedir que el vendedor regresara a la feria.

Además, se destruyó toda la mercancía que estaba en el carro y se bloqueó el ingreso del comerciante a futuras actividades gastronómicas en la zona. La sanción se aplicará de manera administrativa y sin plazo definido.

Milanesas de papel higiénico (2)

Un antecedente que genera preocupación

Este episodio no fue el único registrado en Santiago del Estero. En agosto pasado, un vendedor ambulante quedó acusado por ofrecer milanesas y chorizos elaborados con ingredientes irregulares. El caso tomó relevancia por la gravedad del material detectado en los productos.

Días después, ya en la ciudad de Santiago del Estero, inspectores de la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología intervinieron otro puesto ubicado en la esquina de avenida Juan Domingo Perón y Lavalle.

La inspección reveló alimentos en mal estado y aderezos con conservación deficiente. Además, los agentes incautaron bolsas con milanesas y chorizos deteriorados.

Según el informe oficial, los productos presentaban restos de papel higiénico dentro de la mezcla utilizada para simular carne. El material es imposible de procesar por el organismo humano y puede causar lesiones internas de gravedad.

Los inspectores remarcaron que la preparación carecía de higiene, trazabilidad y manipulación adecuada. Todo el procedimiento quedó registrado con fotografías y videos en presencia de testigos.

La intervención derivó en la clausura inmediata del puesto de comidas. Las autoridades anunciaron que presentarían una denuncia penal contra el responsable, identificado con el apellido Ávila.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención para analizar posibles delitos contra la salud pública. No se descarta que el comerciante sea citado para explicar el origen de los productos y los ingredientes utilizados.

Milanesas de papel higiénico (1)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Cámara Federal apartó al juez Rafecas de la causa que investiga la presunta mansión de "Chiqui" Tapia

El Gobierno deberá poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad

Carlos Alberto Presti juró como Ministro de Defensa: tendrá un Gabinete con fuerte presencia militar

Casi el 30% de los argentinos destina el aguinaldo 2025 para pagar deudas

La ANMAT retiró del mercado ocho alisadores para el pelo por riesgo para la salud

Lo que se lee ahora
Vacunación de niños 
Salud.

Una provincia denunció a padres que no vacunaron a sus hijos: cuáles son las sanciones

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.
Espectáculos.

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Alerta amarilla en Jujuy.
Tiempo.

Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo. video
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

El cierre energético del año que impulsa a destrabar objetivos y activar cambios.
Astrología.

¿Qué es el portal 12/12 y por qué tenerlo en cuenta para cumplir tus objetivos?

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel