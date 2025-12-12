Escándalo en Santiago del Estero por milanesas hechas con papel higiénico

La ciudad de Loreto, en Santiago del Estero, quedó en el centro de una polémica por un episodio que generó alarma entre vecinos y visitantes. Durante un operativo de bromatología realizado en el Parque Fuerza Aérea Argentina, las autoridades detectaron que un vendedor ofrecía sándwiches de milanesas preparados con pedazos de papel higiénico y cartón. El hecho derivó en la clausura inmediata del puesto y en una investigación a cargo del Juzgado de Faltas Municipal.

Pedido Judicial. El Gobierno deberá poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad

Justicia. La Cámara Federal apartó al juez Rafecas de la causa que investiga la presunta mansión de "Chiqui" Tapia

El operativo se llevó adelante en el marco de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Loreto. Inspectores municipales recorrieron cada puesto instalado en la plazoleta y revisaron la procedencia de los alimentos.

Durante la inspección, el personal detectó irregularidades en el carro gastronómico conocido como “Trico”, a cargo de un hombre oriundo de San Miguel de Tucumán . Al revisar las bandejas, confirmaron que las milanesas tenían restos de papel higiénico y cartón en lugar de carne.

El hallazgo motivó la confección de un acta de infracción en el lugar. Los inspectores cerraron el carro y procedieron al decomiso de nueve bultos de milanesas preparadas con la irregularidad. Según las autoridades, la situación representó “un riesgo grave para la salud pública”.

El caso quedó a disposición del Juez de Faltas Municipal, Dr. Nelson Coronel. La autoridad ordenó desalojar el puesto para impedir que el vendedor regresara a la feria.

Además, se destruyó toda la mercancía que estaba en el carro y se bloqueó el ingreso del comerciante a futuras actividades gastronómicas en la zona. La sanción se aplicará de manera administrativa y sin plazo definido.

Milanesas de papel higiénico (2)

Un antecedente que genera preocupación

Este episodio no fue el único registrado en Santiago del Estero. En agosto pasado, un vendedor ambulante quedó acusado por ofrecer milanesas y chorizos elaborados con ingredientes irregulares. El caso tomó relevancia por la gravedad del material detectado en los productos.

Días después, ya en la ciudad de Santiago del Estero, inspectores de la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología intervinieron otro puesto ubicado en la esquina de avenida Juan Domingo Perón y Lavalle.

La inspección reveló alimentos en mal estado y aderezos con conservación deficiente. Además, los agentes incautaron bolsas con milanesas y chorizos deteriorados.

Según el informe oficial, los productos presentaban restos de papel higiénico dentro de la mezcla utilizada para simular carne. El material es imposible de procesar por el organismo humano y puede causar lesiones internas de gravedad.

Los inspectores remarcaron que la preparación carecía de higiene, trazabilidad y manipulación adecuada. Todo el procedimiento quedó registrado con fotografías y videos en presencia de testigos.

La intervención derivó en la clausura inmediata del puesto de comidas. Las autoridades anunciaron que presentarían una denuncia penal contra el responsable, identificado con el apellido Ávila.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención para analizar posibles delitos contra la salud pública. No se descarta que el comerciante sea citado para explicar el origen de los productos y los ingredientes utilizados.