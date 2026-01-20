Jujeño y salteño demorados en Santiago del Estero con casi una tonelada de hojas de coca

Un procedimiento en una ruta de Santiago del Estero, culminó con la demora de dos hombres, uno oriundo de Jujuy y otros de Salta, que transportaban en un camión más de 900 kilos de hojas de coca.

El operativo fue sobre la Ruta Provincial N.º 2, en el paraje Saladillo, departamento Alberdi, cuando personal que custodia la Frontera Norte paró a una camioneta blanca doble cabina con carpa negra. En el vehículo viajaban los dos hombres, uno de 42 años y el otro de 37.

Durante la identificación, uno de los ocupantes manifestó de manera espontánea que transportaban hojas de coca con destino a la ciudad de La Banda. Ante esta declaración, los efectivos solicitaron la presencia de un testigo y pidieron la apertura voluntaria de la caja del rodado.

Más de 900 kilos de hojas de coca Al revisar la parte trasera del vehículo, constataron la existencia de numerosos bultos. De inmediato dieron intervención al Juzgado Federal N.º 2, que ordenó la requisa completa de la camioneta y el traslado del procedimiento a la base operativa.

Jujeño y salteño demorados en Santiago del Estero con casi una tonelada de hojas de coca Jujeño y salteño demorados en Santiago del Estero con casi una tonelada de hojas de coca Ya en sede policial, se determinó que el cargamento estaba compuesto por 41 bultos, con un peso total de 924,24 kilogramos de hojas de coca. Tras las verificaciones correspondientes, se confirmó que los ocupantes y el vehículo no registraban impedimentos legales. Actuó la justicia de Santiago del Estero Con los resultados del procedimiento, la magistratura dispuso que los dos hombres continúen en libertad ambulatoria y que la camioneta sea entregada a su titular. En tanto, el cargamento quedó formalmente secuestrado. Además, se ordenó que personal de la Subcomisaría de El Mojón continúe con las diligencias correspondientes, en el marco de una investigación que busca determinar el origen y destino final de la mercadería incautada en tierras santiagueñas.

