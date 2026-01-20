martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 15:44
Policiales.

Jujeño y salteño demorados en Santiago del Estero con casi una tonelada de hojas de coca

Los dos hombres oriundos del norte argentino, llevaban en un camión casi una tonelada de hojas de coca a Santiago del Estero.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujeño y salteño demorados en Santiago del Estero concasi una tonelada de hojas de coca

Jujeño y salteño demorados en Santiago del Estero con casi una tonelada de hojas de coca

Un procedimiento en una ruta de Santiago del Estero, culminó con la demora de dos hombres, uno oriundo de Jujuy y otros de Salta, que transportaban en un camión más de 900 kilos de hojas de coca.

Se trata de Villa La Punta, un pueblo ubicado en Santiago del Estero.
Turismo.

Para desconectar: visitá este pueblo escondido de Santiago del Estero premiado
Santiagodel Estero: detienen a jujeño con casi 2 kilos de cocaína 
Atrapado.

Santiago del Estero: detienen a jujeño con casi 2 kilos de cocaína ocultos en un bolso

El operativo fue sobre la Ruta Provincial N.º 2, en el paraje Saladillo, departamento Alberdi, cuando personal que custodia la Frontera Norte paró a una camioneta blanca doble cabina con carpa negra. En el vehículo viajaban los dos hombres, uno de 42 años y el otro de 37.

Durante la identificación, uno de los ocupantes manifestó de manera espontánea que transportaban hojas de coca con destino a la ciudad de La Banda. Ante esta declaración, los efectivos solicitaron la presencia de un testigo y pidieron la apertura voluntaria de la caja del rodado.

Más de 900 kilos de hojas de coca

Al revisar la parte trasera del vehículo, constataron la existencia de numerosos bultos. De inmediato dieron intervención al Juzgado Federal N.º 2, que ordenó la requisa completa de la camioneta y el traslado del procedimiento a la base operativa.

Jujeño y salteño demorados en Santiago del Estero con casi una tonelada de hojas de coca
Jujeño y salteño demorados en Santiago del Estero con casi una tonelada de hojas de coca

Jujeño y salteño demorados en Santiago del Estero con casi una tonelada de hojas de coca

Ya en sede policial, se determinó que el cargamento estaba compuesto por 41 bultos, con un peso total de 924,24 kilogramos de hojas de coca. Tras las verificaciones correspondientes, se confirmó que los ocupantes y el vehículo no registraban impedimentos legales.

Actuó la justicia de Santiago del Estero

Con los resultados del procedimiento, la magistratura dispuso que los dos hombres continúen en libertad ambulatoria y que la camioneta sea entregada a su titular. En tanto, el cargamento quedó formalmente secuestrado.

Además, se ordenó que personal de la Subcomisaría de El Mojón continúe con las diligencias correspondientes, en el marco de una investigación que busca determinar el origen y destino final de la mercadería incautada en tierras santiagueñas.

