Abandonan camioneta repleta de hojas de coca y detienen a una pareja jujeña

Un operativo policial en Herrera, departamento Avellaneda en Santiago del Estero , terminó con el hallazgo de cientos de kilos de hojas de coca y la detención de dos personas oriundas de Jujuy , entre ellas, una mujer embarazada.

Según consigna el medio El Liberal de esa provincia, el hecho se dio luego de que los presuntos transportistas del cargamento huyeran hacia una zona montuosa. El procedimiento dejó además una camioneta 4x4 abandonada y un fuerte despliegue de control sobre la ruta nacional 34.

Fue alrededor de las 15.30, cuando una camioneta sufrió un desperfecto mecánico a unos 500 metros del monte . Policías de la subcomisaría de Herrera llegaron rápidamente al lugar y se encontraron con una escena inesperada: varios hombres escapaban hacia la zona boscosa , dejando el vehículo detenido a su suerte.

Al inspeccionarla, los uniformados habrían hallado numerosos bultos con hojas de coca, lo que activó un amplio operativo de búsqueda en el monte. A pesar del despliegue, los fugitivos lograron ocultarse y no habían sido localizados al cierre de la jornada.

Mientras el procedimiento avanzaba, otra camioneta con dos ocupantes llegó hasta el lugar y quedó rodeada por los efectivos, sin posibilidad de retroceder. Los voceros policiales señalaron que existían “firmes certezas” de que la pareja jujeña formaba parte del grupo que transportaba la carga, por lo que ambos quedaron detenidos de inmediato.

Hojas de coca y detenidos

La fiscal de turno de Añatuya, Cecilia Rímini, ordenó trasladar la 4x4 a la subcomisaría de Villa Mailín para una inspección exhaustiva. También se esperaba la llegada de peritos del Departamento de Drogas Peligrosas, quienes deberán determinar si dentro del cargamento había únicamente hojas de coca o si existía también presencia de cocaína o marihuana.

En paralelo, comisiones policiales de Avellaneda, Garza y Sarmiento reforzaron los controles vehiculares sobre la ruta nacional 34, “peinando” todo el perímetro en busca de los hombres que huyeron hacia el monte. Las autoridades no descartaban enviar refuerzos desde la Capital provincial en caso de ser necesario.

El operativo continuaba activo hasta altas horas de la noche, mientras los investigadores buscaban cerrar el cerco sobre los sospechosos que abandonaron la camioneta cargada y escaparon al ver la llegada de los policías.