Cronograma pagos de ANSES en febrero 2026: AUH, jubilados, pensionados y otras prestaciones

La ANSES oficializó las fechas de pago correspondientes al mes de febrero 2026, que alcanzan a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), titulares del sistema SUAF y de Pensiones No Contributivas (PNC).
El cronograma de pagos se extenderá a lo largo de todo febrero, organizado según la terminación del número de documento de cada titular.
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos trabajadores durante el sexto mes del año.
Formas de extraer el dinero
Una vez que el salario está acreditado, los estatales suelen tener varias alternativas para disponer de ese dinero. Algunas son muy utilizadas y otras emergentes:
- Cajeros automáticos (ATM). Es la opción clásica: retirás efectivo desde cajeros vinculados al banco donde está depositada la cuenta sueldo. En los días del cronograma se suelen “llenar” para garantizar disponibilidad.
- Terminales de autoservicio. Muchos bancos ofrecen terminales de autoextracción que funcionan como cajeros pero con interfaz más básica o menos comisiones. Esto aparece en los medios como una vía usada en Jujuy.
- Tiendas, supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Algunos comercios permiten que retires efectivo al hacer una compra, con tarjeta de débito. La devolución se da como “vuelto en efectivo” junto a la compra. Eso sí: hay un monto máximo permitido y suele requerirse que la operación supere un mínimo de compra.
- Billeteras virtuales / medios digitales. En algunos casos, el dinero puede moverse desde la cuenta hacia una billetera virtual (MercadoPago, etc.) y luego disponer de él (compras, transferencias, retiros a cajeros vinculados). Es una opción moderna que permite evitar extraer efectivo si no es estrictamente necesario.
