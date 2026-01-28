miércoles 28 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de enero de 2026 - 10:17
País.

Cronograma pagos de ANSES en febrero 2026: AUH, jubilados, pensionados y otras prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de diciembre 2025 para jubilados, pensionados y asignaciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANSES.

ANSES.

Lee además
ANSES elimina de las Asignaciones Familiares a un grupo de beneficiarios: a quiénes afecta.
Economía.

ANSES dejará de brindar las Asignaciones Familiares a un grupo de beneficiarios: ¿A quienes afecta?
El beneficio regresa en octubre, pero con una suma fija que ya no acompaña la suba del gas licuado.
Economía.

Programa Hogar de ANSES: De cuánto es el monto en octubre 2025

El cronograma de pagos se extenderá a lo largo de todo febrero, organizado según la terminación del número de documento de cada titular.

El calendario completo de pagos de ANSES en febrero 2026

Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos en febrero 2026

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero

Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en febrero 2026

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero

Cronograma de pagos de Asignación Universal por Hijo y SUAF en febrero 2026

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.
  • DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.
  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.
  • DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.
  • DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.
  • DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.
  • DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero.
  • DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero.
  • DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero.
  • DNI terminados en 9: martes 24 de febrero.

Cronograma de pagos de Pensiones no contributivas en febrero 2026

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de febrero.
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de febrero.
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de febrero.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de febrero.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de febrero.

El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos trabajadores durante el sexto mes del año.

Formas de extraer el dinero

Una vez que el salario está acreditado, los estatales suelen tener varias alternativas para disponer de ese dinero. Algunas son muy utilizadas y otras emergentes:

  • Cajeros automáticos (ATM). Es la opción clásica: retirás efectivo desde cajeros vinculados al banco donde está depositada la cuenta sueldo. En los días del cronograma se suelen “llenar” para garantizar disponibilidad.
  • Terminales de autoservicio. Muchos bancos ofrecen terminales de autoextracción que funcionan como cajeros pero con interfaz más básica o menos comisiones. Esto aparece en los medios como una vía usada en Jujuy.
  • Tiendas, supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Algunos comercios permiten que retires efectivo al hacer una compra, con tarjeta de débito. La devolución se da como “vuelto en efectivo” junto a la compra. Eso sí: hay un monto máximo permitido y suele requerirse que la operación supere un mínimo de compra.
  • Billeteras virtuales / medios digitales. En algunos casos, el dinero puede moverse desde la cuenta hacia una billetera virtual (MercadoPago, etc.) y luego disponer de él (compras, transferencias, retiros a cajeros vinculados). Es una opción moderna que permite evitar extraer efectivo si no es estrictamente necesario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES dejará de brindar las Asignaciones Familiares a un grupo de beneficiarios: ¿A quienes afecta?

Programa Hogar de ANSES: De cuánto es el monto en octubre 2025

ANSES deposita hasta $322.000 a desempleados: los requisitos para recibir el pago

Programa Hogar Mi ANSES: montos y fechas de cobro en noviembre 2025

ANSES: confirmaron las fechas de cobro para jubilados en febrero

Lo que se lee ahora
Caerácasi un 30% la matrícula escolar en Argentina
Informe.

Estiman que caerá casi un 30% la matrícula escolar en Argentina

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno. 
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios locales

Prohibieron la pomada Mentisan video
Salud.

Prohibieron la pomada Mentisan: qué opina una farmacéutica sobre el uso

Un destino perfecto para quienes buscan paisajes sorprendentes. Agendalo para tus escapadas. video
Turismo.

El pueblo oculto de La Rioja ideal para visitar en familia y conectar con la naturaleza

Prohibición del Mentisan: qué usaban los jujeños y por qué se vendía tanto video
ANMAT.

Prohibición del Mentisan: qué usaban los jujeños y por qué se vendía tanto

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige y qué zonas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel