miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 17:04
Catamarca turística: así es el pueblo con historia, sabores y tradiciones para disfrutar en familia

En el oeste de la provincia, este pueblo combina patrimonio cultural, gastronomía típica y actividades agrícolas para quienes buscan experiencias auténticas.

Así es el pueblo con historia, sabores y tradiciones para disfrutar en familia.

A lo largo de toda la Argentina hay numerosos rincones que valen la pena explorar. Con alternativas pensadas para distintos gustos, cada lugar del país garantiza unas escapadas memorables, con múltiples opciones de actividades para disfrutar durante vacaciones o escapadas cortas. Entre ellas, está este pueblo que maravilla a todos los turistas.

Entre las regiones más concurridas se encuentra el noroeste argentino, un área que combina paisajes naturales impresionantes con sitios de interés histórico y cultural. Allí, los visitantes pueden recorrer localidades encantadoras como Tinogasta, reconocida por su patrimonio, tradiciones y gastronomía local.

Qué se puede hacer en Tinogasta.

Este encantador destino ubicado en Catamarca se presenta como una opción ideal para sumergirse en un paisaje natural que recuerda a una obra artística, mientras se disfrutan distintas actividades al aire libre. Además, posee un trasfondo histórico fascinante y una importante tradición agrícola que vale la pena explorar.

Qué se puede hacer en Tinogasta

Este pequeño pueblo de aproximadamente 15.000 habitantes centra su economía principalmente en el cultivo de uvas, aceitunas, hortalizas y frutas. Además, sobresale por su destacada producción artesanal textil, cuyos productos se pueden adquirir en los alrededores.

Tinogasta es una ciudad argentina que se ubica en la zona oeste de la provincia de Catamarca.

Entre las experiencias más atractivas para los visitantes de Tinogasta se encuentra la visita al Museo Arqueológico Municipal, donde se conservan y exhiben valiosos objetos pertenecientes a las culturas originarias de la zona. Por otra parte, quienes quieran adentrarse en la historia del lugar pueden recorrer la Ruta del Adobe, un paseo que permite descubrir las antiguas edificaciones y conectar con el pasado histórico del pueblo.

Para los amantes del contacto con la naturaleza, las Dunas, situadas a apenas 5 kilómetros del centro, se presentan como un destino perfecto. Allí se pueden disfrutar los paisajes, recorrer sus senderos y animarse a practicar sandboard sobre la arena.

Cómo llegar a Tinogasta.

Por otro lado, la ciudad dispone de su espacio ideal para refrescarse, la Costa de Reyes, a unos 30 kilómetros al suroeste. Este lugar ofrece desde cascadas y miradores panorámicos hasta un camping municipal equipado para pasar un día lejos del calor. Además, Tinogasta cuenta con dos complejos termales, La Aguadita y Fiambalá, ideales para relajarse y aprovechar los beneficios de sus aguas.

Dónde queda Tinogasta

Tinogasta es un pueblo argentino situado en el sector occidental de Catamarca, a orillas del río Abaucán. Esta encantadora localidad se encuentra aproximadamente a 300 kilómetros de la capital provincial y a 220 kilómetros de La Rioja, ofreciendo un punto estratégico para explorar la región.

Cómo llegar a Tinogasta

Partiendo desde San Fernando del Valle de Catamarca, se deben recorrer unos 275 kilómetros para llegar a Tinogasta. La ruta más ágil consiste en tomar la Ruta Nacional 38 hacia el sur hasta alcanzar el límite con La Rioja, y luego continuar por la Ruta Nacional 60. En auto, este recorrido tiene una duración aproximada de tres horas y media.

