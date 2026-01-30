Escapadas por el norte: así es el pueblo escondido en las sierras que invita a desconectarse

A los pies de las Sierras de Ambato está Los Ángeles , una pueblo catamarqueño que conserva el espíritu de otras épocas . Con poco más de 300 personas como habitantes permanentes, este destino se posicionó como una joya del turismo nacional , ideal para unas escapadas llenas de paisajes naturales , silencio y una vivencia alejada del ritmo urbano .

El lugar se distingue por una forma de vida basada en la autosustentabilidad . La comunidad produce gran parte de lo que consume, a través de huertas propias y la cría de ganado .

A esa dinámica se suma la producción artesanal de especialidades locales —como conservas , lácteos y piezas hechas a mano — que se comercializan con los turistas como testimonio de la identidad y el encanto natural del pueblo.

Con una población de apenas 340 habitantes, este lugar encantador se convirtió en un tesoro para el turismo, ofreciendo una experiencia única de conexión con la naturaleza y la tranquilidad.

Lejos del ritmo acelerado urbano , esta localidad se presenta como un refugio perfecto para quienes desean hacer una pausa y reconectar con lo esencial . La ausencia total de cobertura telefónica y acceso a la red obliga a dejar de lado las pantallas y favorece una inmersión plena en la calma y el silencio del paisaje natural.

Situado a 2390 metros de altura en las sierras de Ambato, este lugar es el sueño ideal para aquellos que buscan desconectarse.

Dónde queda Los Ángeles, Catamarca

Ubicada en plena geografía serrana de Ambato, en la provincia de Catamarca, la localidad de Los Ángeles se alza a 2.391 metros de altitud, rodeada por un entorno montañoso que se destaca por su atractivo natural.

En las laderas de las Sierras de Ambato, se encuentra Los Ángeles, un pintoresco pueblo de Catamarca que parece detenido en el tiempo.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Los Ángeles, Catamarca?

El entorno natural que rodea a Los Ángeles ofrece una amplia red de senderos y huellas ideales para realizar caminatas y travesías a pie. Hay opciones accesibles para principiantes y trayectos más exigentes que ascienden hacia las alturas, donde se obtienen panorámicas impactantes de las sierras.

La propuesta culinaria del pueblo se apoya en ingredientes locales y propios de cada estación. Los visitantes pueden probar especialidades regionales como el locro, las empanadas típicas de Catamarca o el tradicional dulce de membrillo. A esto se suman pequeños restaurantes y alojamientos que sirven preparaciones caseras reconocidas por su calidad.

Este sitio se caracteriza por su estilo de vida autosuficiente. Los habitantes del pueblo practican la soberanía alimentaria, cultivando sus propios alimentos y criando animales.

Este destino se presenta como un refugio perfecto para bajar el ritmo y alejarse de las tensiones diarias. El entorno invita a gozar de la calma natural, pasar el tiempo leyendo al aire libre, descansar en una hamaca o dejarse llevar por la observación de un cielo nocturno limpio y colmado de estrellas.

Cómo llegar a Los Ángeles, Catamarca

Envuelto por un entorno de vegetación abundante, este poblado serrano de Catamarca solo puede alcanzarse mediante el emblemático camino conocido como la Cuesta de Los Ángeles. Hoy asfaltado hasta el ingreso al pueblo, este trazado sinuoso recorre curvas cerradas entre paredones de piedra y pronunciados desniveles.

El acceso se realiza desde la ruta nacional 38, tomando como punto de partida la localidad de Miraflores. Durante el ascenso, el valle queda cubierto por las nubes y, tras completar los 18 kilómetros de subida, un arco de entrada recibe a quienes llegan atraídos por la propuesta turística del lugar.