Buscan en todo el país a un jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan

Buscan en todo el país a jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan

Un camionero jujeño está siendo intensamente buscado por la justicia de San Juan en todo el país . El hombre está prófugo desde hace una semana cuando descubrieron que llevaba 64 kilos de cocaína, y que tenía como destino final la provincia de Mendoza.

El secuestro de la droga es considerado el segundo más importante en la provincia cuyana , por lo que la Justicia Federal de esa provincia inició una intensa búsqueda del hombre oriundo de Jujuy que circulaba en un camión Volkswagen con patente radicada en Corrientes.

La droga fue hallada en tres procedimientos realizados en Rawson por efectivos de Drogas Ilegales de la Provincia de San Juan y Gendarmería Nacional. El fiscal Francisco Maldonado y el juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenaron la captura del chofer y también pidieron el secuestro del camión en el que venía desde Orán.

El jujeño y las sospechas de narcotráfico

El camionero que transportaba la droga pasó por San Juan con un cargamento de bananas proveniente de Pichanal. Cuando llegó hasta el límite entre San Juan y Mendoza, no lo dejaron cruzar porque le faltaba una documentación para transportar productos refrigerados.

El camionero regresó hasta un depósito de calle Calvento, en Villa Krause, Rawson, con el fin de traspasar la carga a otro camión. Por tener algunas dudas con la carga, la Justicia Federal ordenó que una comisión de uniformados inspeccionaran los cajones de banana con un perro rastreador.

En un primer procedimiento no detectaron nada extraño en el cargamento de frutas, por lo que los cajones de bananas fueron pasados al camión de un sanjuanino en el Mercado Concentrador de Frutas y Verduras de Rawson.

En ese lugar el camionero notó que el jujeño le puso un bulto en su cabina y le dijo que en Mendoza se lo iban a recibir, y se fue sin dar más explicaciones. Ante la situación, el chofer sanjuanino avisó a su patrón y a la Policía.

El hallazgo

Cuando llegaron los investigadores policiales y revisaron esos bultos, encontraron 14 ladrillos de cocaína, y aunque por ahora no se confirmó, se especula que los envoltorios llevaban el sello del delfín, la marca que caracterizaba a los cargamentos de la banda de Reinaldo “El Patrón del Norte” Delfín Castedo.

Un testigo habría contado a los investigadores que existían más bultos y señaló que los tenían en sus casas, por lo que hubo allanamientos en las casas de dos trabajadores del mercado donde incautaron decenas de paquetes con la misma sustancia prohibida. En total se secuestraron 64 kilos.

Por el momento habría dos demorados, un chofer sanjuanino y el trabajador del mercado. Medios de San Juan afirman que el fiscal ya tiene identificado al chofer jujeño que traía la droga, por lo que el juez pidió su captura a nivel nacional.