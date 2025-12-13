sábado 13 de diciembre de 2025

13 de diciembre de 2025 - 17:50
Hay detenidos.

Golpe al narcotráfico en Salta: secuestran 200 kilos de cocaína en la Ruta 50

Un importante operativo antidrogas en el norte argentino terminó con la incautación de 200 kilos de cocaína pura y la detención de dos personas, en lo que las fuerzas federales definen como un nuevo golpe al narcotráfico en la región.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Secuestraron drogas en Salta ( archivo)

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana de este sábado 13 de diciembre, en un control sobre la Ruta Nacional 50, en el acceso norte a Hipólito Yrigoyen, en la provincia de Salta, cerca de la frontera. Agentes de la Policía Federal Argentina, que realizaban tareas de vigilancia bajo el plan antinarcóticos, observaron una actitud sospechosa en un automóvil que se detuvo bruscamente antes de pasar el puesto de control.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos detectaron bultos cubiertos con lona negra en el baúl, que inicialmente el conductor intentó justificar diciendo que contenían hojas de coca. Sin embargo, la revisión más profunda, con orden judicial y presencia de testigos, reveló paquetes rectangulares con clorhidrato de cocaína, sumando un total de 200 kilos de droga escondida en un doble fondo especialmente preparado para evadir los controles.

image
Operativo en Salta

Operativo en Salta

El cargamento tiene un valor de mercado estimado en millones de dólares, dado su volumen y pureza, y fue secuestrado por la fuerza federal. Ambos ocupantes del vehículo, oriundos de la localidad de Orán, quedaron detenidos y fueron trasladados para ser identificados e indagados.

La causa está ahora bajo la investigación de la fiscal María del Carmen Núñez, quien además del secuestro ordenó peritajes sobre la sustancia y medidas para rastrear el origen y posible destino final de la cocaína. Las primeras hipótesis apuntan a que la droga tenía como punto de partida Bolivia y que Salta funcionaba como una etapa de tránsito hacia otros mercados internos o incluso hacia el exterior.

El procedimiento se suma a una serie de operativos recientes de las fuerzas de seguridad para desarticular redes de narcotráfico que operan en rutas estratégicas del norte argentino.

FUENTE: operativo

