miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 15:47
Narcotráfico.

Ocultó en su auto más de 50 kilos de cocaína y fue detenido en Ledesma

Un hombre fue detenido en en la Ruta 34 en Ledesma, por ocultar en su auto más de 50 kilos de cocaína.

Efectivos de Gendarmería detuvieron a un hombre mayor de edad que llevaba oculto en el auto más de 50 kilos de cocaína. Fue durante un control sobre el kilómetro 1.287 de la Ruta 34, en Río Piedras, en el departamento de Ledesma.

Fue cuando los efectivos detuvieron a un vehículo Renault Kangoo que conducía el hombre. Con la colaboración del can detector de narcóticos “Bailey”, detectaron un compartimiento tipo “doble fondo” en la carrocería trasera.

Allí se acondicionaron 58 paquetes rectangulares, con características similares a los utilizados para el transporte de estupefacientes. Tras la autorización judicial, contabilizaron un total de 58 “ladrillos” con 52 kilos 400 gramos de cocaína.

El conductor manifestó que viajaba hacia Caimancito y quedó detenido por disposición de la Unidad Fiscal interviniente por infracción a la Ley 23.737, mientras que la droga y el rodado fueron decomisados y se sigue la investigación.

Dos mujeres arrestadas con cocaína

Un operativo permitió detener a dos mujeres que transportaban 3,2 kilos de cocaína en un colectivo de larga distancia que había partido desde San Salvador de Jujuy con destino a la ciudad de Córdoba. El hallazgo se produjo durante un control sobre la Ruta Nacional 9.

Durante la inspección de rutina, el personal detectó una mochila sin dueño aparente en el interior del vehículo. Con la presencia de testigos y el apoyo del can antinarcóticos “Cóndor”, se identificaron varios paquetes rectangulares con una sustancia sospechosa.

En Córdoba hallaron más de 3 kilos de cocaína y detuvieron a dos personas (2)

Las pruebas de campo realizadas por Criminalística confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 3 kilos 219 gramos. La droga había sido ocultada cuidadosamente dentro de la mochila, una modalidad frecuente en el transporte interprovincial, donde los couriers intentan evitar la trazabilidad individual sobre la carga. El colectivo había salido de Jujuy horas antes y realizaba su ruta habitual hacia la capital cordobesa.

