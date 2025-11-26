Tras un enfrentamiento, decomisan en Salta más de 430 kilos de cocaína

Efectivos del Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería Nacional , mientras realizaban un patrullaje en una zona montuosa en Aguas Blancas, en Salta , secuestraron más de 430 kilos de cocaína y detuvieron a una persona tras un intenso tiroteo.

Fue en el marco del Operativo "Plan Güemes" , cuando los gendarmes observaron a varias personas trasladando bultos . Cuando pidieron que se detengan, el grupo descartó el cargamento que trasladaba y comenzaron a disparar al personal de la Fuerza.

Los efectivos repelieron la agresión con municiones antitumulto , y lograron atrapar a un hombre , mientras que las otras personas lograron escapar favorecidos por la espesura del monte y la baja visibilidad en ese momento.

Luego se inspeccionó la carga descartada que eran 19 bultos con un total de 410 paquetes rectangulares que fueron sometidos a la prueba de campo Narcotest, y arrojaron un resultado positivo para cocaína con un peso total de 431 kilos 325 gramos.

La Policía de la provincia durante un control vehicular nocturno montado en el puesto Río Piedras, sobre la ruta nacional 34, inspeccionó una camioneta y halló cocaína oculta en el vehículo. Además, arrestó a dos jóvenes oriundos de la región.

Efectivos de seguridad vial detuvieron a la camioneta y notaron el visible nerviosismo de sus ocupantes. La situación motivó la intervención de la Justicia Federal, que autorizó la profundización de la inspección interna del vehículo.

Se detectaron tres bultos y la prueba de campo confirmó que era clorhidrato de cocaína con un peso de 106,700 kilos, cifra que representa uno de los decomisos más significativos de los últimos meses en territorio jujeño. Hubo dos detenidos de 24 y 20 años.