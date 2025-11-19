miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 21:23
Narcotráfico.

Ruta 34: descubren 46 kilos de cocaína escondidos en el doble fondo de un auto

Fabricaron dobles fondos en un vehículo para esconder más de 46 kilos de cocaína y fueron detenidos en la Ruta 34.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tras un operativo sobre la Ruta 34 sobre el Peaje Chalicán en Jujuy, Gendarmería detuvo a dos hombres que transportaban en dos vehículos varios kilos de ladrillos de cocaína ocultos en dobles fondos de los autos.

Los gendarmes controlaron a los vehículos, uno que oficiaba de remís y el otro como “puntero”, los cuales estaban ocupados por dos hombres mayores de edad. Durante la inspección de los rodados fueron asistidos por el can “Lev”.

Hallaron compartimientos en el paragolpes trasero y sector lateral del guardabarros, donde se extrajeron 45 “ladrillos” con la droga. Tras los análisis de rigor, constataron que los paquetes contenían 46 kilos 867 gramos de cocaína

El conductor de uno de los autos y el pasajero del remís quedaron detenidos, en infracción a la Ley 23.737. Intervinieron en el operativo, la Unidad de Inteligencia Criminal "Jujuy" y el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico (GOCNOA).

Jujeño con casi 2 kilos de cocaína ocultos en un bolso

Un jujeño fue detenido en Santiago del Estero luego de que personal de Gendarmería Nacional encontrara 1,9 kilos de cocaína dentro de un bolso que viajaba en la bodega de un colectivo de larga distancia que había salido desde San Salvador de Jujuy y tenía como destino final la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente el barrio porteño de Once.

Según detallaron en el diario El Liberal, el procedimiento se realizó sobre la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Taboada. Durante la inspección, los efectivos detectaron un bolso que generó sospechas. El equipaje no contaba con el papel o precinto que identifica al propietario.

Con la autorización judicial, los gendarmes abrieron el bolso y hallaron en su interior un ladrillo y otro paquete más pequeño, ambos con una sustancia blanquecina. Tras las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 1,9 kilos.

A partir del relato de dos testigos, el personal de Gendarmería logró individualizar a un pasajero oriundo de Jujuy como presunto dueño del equipaje. De acuerdo a esa reconstrucción, el hombre habría retirado el papel identificatorio del bolso para intentar desvincularse de la carga.

El jujeño quedó detenido y los testigos fueron identificados para que, llegado el momento, puedan ratificar su versión ante la Justicia. Además, se constataron los domicilios de los choferes del colectivo y se solicitaron sus antecedentes, en el marco de la investigación.

