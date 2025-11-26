Decomisan más de 100 kilos de cocaína en Jujuy.

La Policía de la provincia llevó adelante un operativo clave en la lucha contra el narcotráfico el 13 de noviembre, durante un control vehicular nocturno montado en el puesto Río Piedras, sobre la ruta nacional 34. La inspección derivó en el hallazgo de cocaína oculta en una camioneta y en la detención de dos jóvenes oriundos de la región.

El operativo comenzó cerca de las 21:45, cuando efectivos de seguridad vial identificaron una camioneta y notaron el visible nerviosismo de sus ocupantes.

La situación motivó la intervención de la Justicia Federal, que autorizó la profundización de la inspección interna del vehículo.

En este marco, la fiscalía actuante ordenó la participación de la división de narcotráfico de la Unidad Regional 4 para realizar el registro formal con la presencia de un testigo, conforme a procedimientos legales vigentes.

Hallazgo y confirmación de la sustancia A las 23:55 se detectaron tres bultos sospechosos dentro del vehículo. La prueba de campo efectuada en el lugar confirmó que el contenido correspondía a clorhidrato de cocaína. La carga total incautada fue de 106,700 kilos, cifra que representa uno de los decomisos más significativos de los últimos meses en territorio jujeño. Los dos detenidos, de 24 y 20 años, junto con el vehículo y la droga secuestrada, fueron trasladados a la Unidad de Narcotráfico para continuar con las diligencias institucionales pertinentes. Droga en Jujuy (1)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







