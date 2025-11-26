miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 11:08
Narcotráfico.

Decomisan más de 100 kilos de cocaína en Jujuy

La Policía de la Provincia incautó más de 100 kilos de cocaína durante un operativo nocturno en Río Piedras. Hay dos detenidos y un vehículo retenido.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Decomisan más de 100 kilos de cocaína en Jujuy.

Decomisan más de 100 kilos de cocaína en Jujuy.

El operativo comenzó cerca de las 21:45, cuando efectivos de seguridad vial identificaron una camioneta y notaron el visible nerviosismo de sus ocupantes.

La situación motivó la intervención de la Justicia Federal, que autorizó la profundización de la inspección interna del vehículo.

En este marco, la fiscalía actuante ordenó la participación de la división de narcotráfico de la Unidad Regional 4 para realizar el registro formal con la presencia de un testigo, conforme a procedimientos legales vigentes.

Hallazgo y confirmación de la sustancia

A las 23:55 se detectaron tres bultos sospechosos dentro del vehículo. La prueba de campo efectuada en el lugar confirmó que el contenido correspondía a clorhidrato de cocaína.

La carga total incautada fue de 106,700 kilos, cifra que representa uno de los decomisos más significativos de los últimos meses en territorio jujeño.

Los dos detenidos, de 24 y 20 años, junto con el vehículo y la droga secuestrada, fueron trasladados a la Unidad de Narcotráfico para continuar con las diligencias institucionales pertinentes.

Droga en Jujuy (1)

