Encontraron otra avioneta boliviana abandonada en Santa Fe

Una avioneta con bandera boliviana volvió a encender las alarmas en la provincia de Santa Fe . La aeronave fue encontrada abandonada en un campo de trigo de la localidad de Curupaity , en el departamento San Cristóbal, en una zona rural del centro-norte santafesino. El hallazgo ocurrió en la tarde del jueves , cuando el encargado de un campo advirtió la presencia del avión en medio del cultivo y dio inmediato aviso a la Policía.

Salud. Horror en Corrientes: fue al hospital por dolor de ojo y le encontraron gusanos en la cabeza

Minutos después, llegaron al lugar efectivos de la Comisaría 7ª de Arrufó y de la Policía de Investigaciones (PDI) , que constataron que se trataba de una avioneta con matrícula CP-3487 y bandera boliviana . El avión estaba íntegro, apoyado sobre el terreno, sin signos de siniestro reciente ni ocupantes a la vista. Junto a la aeronave se encontraron bidones de combustible y prendas de vestir , lo que reforzó la hipótesis de un aterrizaje planificado y un abandono posterior.

A partir del hallazgo, el sector fue asegurado y se dio intervención a Gendarmería Nacional , que se encargó de las pericias sobre la avioneta. Según informaron fuentes oficiales, perros antinarcóticos marcaron presencia de cocaína en distintos puntos del fuselaje , aunque no se encontró cargamento dentro de la nave al momento de la inspección. Es decir, solo quedaban rastros de la sustancia , compatibles con la hipótesis de que el avión fue utilizado para transportar droga y luego fue vaciado.

La aeronave fue secuestrada y el campo quedó bajo custodia policial , mientras se levantaban huellas y otros indicios. Por ahora no hay personas detenidas vinculadas directamente a este hecho, y la investigación se centra en reconstruir el recorrido del avión, su origen, los posibles puntos de carga y descarga, y quiénes integraban la tripulación que lo dejó en el lugar.

Embed

Narcotráfico: la causa está en la Justicia Federal

En un primer momento tomó intervención el fiscal provincial Emiliano Odriozola, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Luego, por tratarse de un presunto delito federal vinculado al narcotráfico, el caso fue remitido a la Fiscalía Federal de Rafaela, que ahora lleva adelante las actuaciones.

El foco de los investigadores está puesto en determinar qué organización está detrás del operativo, si la avioneta forma parte de una ruta aérea de droga que conecta Bolivia con distintas provincias argentinas y si hay conexión con otras causas abiertas por el uso de avionetas con matrícula extranjera en campos del litoral y el norte bonaerense.

Hallaron droga enterrada donde cayó la avioneta narco en Salta Hallaron droga enterrada donde cayó la avioneta narco en Salta

Seis avionetas en lo que va del año

El caso de Curupaity no es aislado. Medios locales y agencias nacionales coincidieron en que se trata de la sexta “avioneta fantasma” detectada en la región en lo que va de 2025, todas con un patrón similar: aeronaves ligeras, muchas veces con bandera o matrícula boliviana, que aterrizan en campos rurales, descargan mercancía y luego son abandonadas o incendiadas.

Uno de los antecedentes más fuertes ocurrió el 11 de noviembre, cuando en jurisdicción de Arequito (departamento Caseros) fue hallada otra avioneta vinculada a narcos mayoristas, junto a un bolso con 60 kilos de cocaína. Además, en junio de este año, otra avioneta que aterrizó en un campo entre Díaz y Carrizales derivó en la detención de dos pilotos extranjeros, causa por la que ambos fueron luego condenados a 5 años de prisión por contrabando y aterrizaje clandestino.

A esta seguidilla se sumó recientemente la captura de Brian Walter Bilbao, señalado como uno de los jefes narcos más importantes de Rosario. Fue detenido este mes con 956 kilos de cocaína en una camioneta, y la investigación federal asegura que su organización utilizaba aeronaves con matrícula extranjera que descendían en campos preparados para recibir la carga, un esquema que encaja con lo que se sospecha detrás de la avioneta abandonada en Curupaity.