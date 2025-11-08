Avioneta narco en Salta: dictaron prisión preventiva para cinco personas

Avioneta narco en Salta.

En Salta, la Justicia Federal impuso prisión preventiva a cinco personas involucradas en el accidente de una avioneta utilizada para el narcotráfico, en el que se incautaron 364 kilos de cocaína. La resolución fue dictada por la jueza federal de Garantías N° 2, Mariela Giménez, a pedido de la Unidad Fiscal Salta.

Los imputados son los pilotos bolivianos Juan Pablo Quinteros Peredo y Henry Álvaro Mercado Cuajera —acusados como coautores— y los argentinos Julián Darío Mansilla, Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar, señalados como partícipes necesarios en la organización.

La causa se inició cuando la avioneta se estrelló el martes pasado en la zona rural del departamento de Rosario de la Frontera, tras detectar vuelos irregulares. Según las pericias iniciales, el cargamento total de droga alcanzaba los 364 kilos, de los cuales 136 se hallaron dentro de la aeronave y otros 228 enterrados en los alrededores. La magistrada calificó el hecho como “contrabando de importación de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes y el uso de una aeronave operada de manera irregular”. La investigación tendrá un plazo de instrucción de seis meses, durante los cuales los imputados permanecerán detenidos preventivamente. avioneta narco en Rosario de la Frontera

