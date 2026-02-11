En la previa del partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy ante Central Córdoba de Santiago del Estero esta noche en Salta, el movimiento ya se siente en las inmediaciones del Estadio 23 de Agosto. En la rotonda ubicada frente a la cancha del “Lobo”, Juan Pablo, vendedor histórico del lugar, vive jornadas intensas con la venta de camisetas, gorras y banderas para los hinchas que se preparan para alentar.

Copa Argentina. Los hinchas de Gimnasia de Jujuy organizan una caravana rumbo a Salta

Ilusión. Gimnasia de Jujuy va con todo a la Copa Argentina: "nos preparamos muy bien"

“Las camisetas están saliendo muy bien. Para grandes valen 20 mil pesos, para chicos 15 mil y los talles especiales 25 mil” , detalló el vendedor. Los precios varían según el modelo, y en líneas generales oscilan entre los 15 mil y 25 mil pesos.

Según contó, muchos hinchas aprovechan la previa del partido para equiparse antes de viajar. “La gente compra las camisetas, compran las entradas y se van para Salta”, explicó, marcando el entusiasmo que genera cada presentación del equipo.

Uno de los datos que más destaca Juan Pablo es el perfil de los compradores. “Están viniendo muchos papás que están comprando para toda la familia”, comentó. La escena se repite: camisetas para grandes y chicos, gorras y hasta banderas para completar el ritual futbolero.

Embed - Las camisetas para el partido de Gimnasia de Jujuy van desde los 15 mil hasta los 25 mil pesos

En cuanto a los accesorios, las gorras bordadas se venden a 15 mil pesos, mientras que las comunes cuestan 10 mil. Las banderas, en tanto, tienen un valor de 6 mil pesos. “El año pasado salían 4 mil”, recordó el vendedor, comparando con la temporada anterior.

También señaló que cuentan con una amplia variedad: “Tenemos la mayoría de los modelos”, aseguró, lo que permite a los hinchas elegir entre distintos diseños antes de ingresar al estadio o emprender viaje.

Camisetas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy Camisetas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Los precios en relación al año pasado

En comparación con 2025, los valores registraron incrementos. “El año pasado las camisetas estaban entre 15 mil para grandes y 13 mil para chicos”, precisó Juan Pablo. Pese a ello, la demanda se mantiene firme en cada presentación del equipo.

Con optimismo y confianza en el acompañamiento de la hinchada, el vendedor adelantó que seguirá firme en su puesto habitual: “El lunes que viene acá estaremos de nuevo para el partido del Lobo de local”.

La pasión por Gimnasia de Jujuy no entiende de distancias ni de precios: la camiseta, una vez más, es protagonista en la previa de cada encuentro.