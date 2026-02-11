miércoles 11 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de febrero de 2026 - 09:49
La previa.

Las camisetas para el partido de Gimnasia de Jujuy van desde los 15 mil hasta los 25 mil pesos

En las últimas horas aumentó la venta de camisetas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy ante la llegada del encuentro en Salta esta noche a partir de las 21:15hs.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Camisetas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy&nbsp;

Camisetas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy 

Lee además
Pellerano sostuvo que el equipo esta muy bien preparado para este partido. 
Ilusión.

Gimnasia de Jujuy va con todo a la Copa Argentina: "nos preparamos muy bien"
Hinchas de Gimnasia de Jujuy.
Copa Argentina.

Los hinchas de Gimnasia de Jujuy organizan una caravana rumbo a Salta

“Las camisetas están saliendo muy bien. Para grandes valen 20 mil pesos, para chicos 15 mil y los talles especiales 25 mil”, detalló el vendedor. Los precios varían según el modelo, y en líneas generales oscilan entre los 15 mil y 25 mil pesos.

Según contó, muchos hinchas aprovechan la previa del partido para equiparse antes de viajar. “La gente compra las camisetas, compran las entradas y se van para Salta”, explicó, marcando el entusiasmo que genera cada presentación del equipo.

Embed - Las camisetas para el partido de Gimnasia de Jujuy van desde los 15 mil hasta los 25 mil pesos

Más familias alentando

Uno de los datos que más destaca Juan Pablo es el perfil de los compradores. “Están viniendo muchos papás que están comprando para toda la familia”, comentó. La escena se repite: camisetas para grandes y chicos, gorras y hasta banderas para completar el ritual futbolero.

En cuanto a los accesorios, las gorras bordadas se venden a 15 mil pesos, mientras que las comunes cuestan 10 mil. Las banderas, en tanto, tienen un valor de 6 mil pesos. “El año pasado salían 4 mil”, recordó el vendedor, comparando con la temporada anterior.

También señaló que cuentan con una amplia variedad: “Tenemos la mayoría de los modelos”, aseguró, lo que permite a los hinchas elegir entre distintos diseños antes de ingresar al estadio o emprender viaje.

Camisetas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Camisetas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Camisetas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Los precios en relación al año pasado

En comparación con 2025, los valores registraron incrementos. “El año pasado las camisetas estaban entre 15 mil para grandes y 13 mil para chicos”, precisó Juan Pablo. Pese a ello, la demanda se mantiene firme en cada presentación del equipo.

Con optimismo y confianza en el acompañamiento de la hinchada, el vendedor adelantó que seguirá firme en su puesto habitual: “El lunes que viene acá estaremos de nuevo para el partido del Lobo de local”.

La pasión por Gimnasia de Jujuy no entiende de distancias ni de precios: la camiseta, una vez más, es protagonista en la previa de cada encuentro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy va con todo a la Copa Argentina: "nos preparamos muy bien"

Los hinchas de Gimnasia de Jujuy organizan una caravana rumbo a Salta

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv

Marcha en Jujuy contra la Reforma Laboral

Lo que se lee ahora
Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Therian en Jujuy.  video
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

La historia de fe y humildad de Bernadette.
Mundo.

El legado de Bernadette en Lourdes: de gruta olvidada a santuario mundial

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral
EN VIVO.

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel