Los hinchas de Gimnasia de Jujuy organizan una caravana rumbo a Salta

Hinchas de Gimnasia de Jujuy.

El próximo miércoles 11 de febrero, Gimnasia de Jujuy enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina, desde las 21.15, en el Estadio Padre Ernesto Martearena. El partido se podrá ver por TyC Sports Play y la pantalla de Canal 4.

En ese marco, los hinchas del Lobo ya comenzaron a organizar la caravana para acompañar al equipo en este cruce eliminatorio que genera gran expectativa. La salida rumbo a Salta está prevista para las 14 horas del miércoles.

“Hay dos colectivos llenos. Hicimos una rifa para que la gente pueda viajar sin poner plata de su bolsillo. Antes de salir vamos a hacer un asado”, contó Leo Quiroga, uno de los hinchas que impulsa la movida.

La iniciativa busca que más simpatizantes puedan estar presentes en Salta, pese al contexto económico y los costos de traslado. La expectativa es que la caravana se sume a otros grupos de hinchas que viajarán por su cuenta para alentar al Lobo en el estadio Martearena.

Venta de entradas Gimnasia de Jujuy en la Copa Argentina Gimnasia de Jujuy en la Copa Argentina Desde la organización de la Copa Argentina informaron que la venta de entradas se habilitará el martes 10 de febrero para ambas parcialidades. Para hinchas de Central Córdoba (SdE): Martes 10/2, de 10 a 14 y de 17 a 20, en boleterías del estadio del club (Granadero Saavedra 260, Santiago del Estero).

Miércoles 11/2, de 14 a 18, en boleterías sur del estadio Padre Martearena (Av. Tavella, Salta). Para hinchas de Gimnasia de Jujuy: Martes 10/2, de 11 a 18, y miércoles 11/2, de 10 a 17, en el estadio de Gimnasia (Santa Bárbara esq. Av. del Éxodo, San Salvador de Jujuy).

Miércoles 11/2, de 14 a 18, en boleterías de plateas del estadio Padre Martearena (Fernández Molina, Salta). Precios de las entradas Menores Popular (hasta 11 años): $40.000

Popular: $50.000

Platea Preferencial: $70.000

Platea Techada: $90.000 Las entradas se pueden comprar en efectivo o con tarjeta de débito en boleterías habilitadas.

