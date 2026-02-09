Jujuy atraviesa una semana marcada por la inestabilidad climática justo en la antesala de los festejos de Carnaval . Según explicó Edgardo Escobar, del Servicio Meteorológico, rigen alertas amarillas por tormentas para distintos puntos de la provincia, con fenómenos que podrían repetirse durante varios días.

Jujuy. Inauguraron la Estación Carnaval de Tumbaya y destacaron a Maimará como el pueblo más lindo del mundo

Carnaval. Hasta $5 millones de multa: una por una las sanciones

“Vamos a tener alerta el día lunes, martes y miércoles” , señaló el especialista, y remarcó que las condiciones estarán influenciadas por la actividad del Alto Boliviano, combinada con el ingreso de aire frío en altura.

Para este lunes se espera una temperatura máxima cercana a los 29 grados, pero con un escenario inestable hacia la tarde-noche. “Desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana rige una alerta amarilla por tormentas , algunas fuertes, con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo”, detalló Escobar.

Además, advirtió que las lluvias podrían dejar acumulados de entre 30 y 50 milímetros, por lo que pidió mantenerse atentos a la evolución de las alertas oficiales.

El martes continuará con condiciones similares, con una máxima estimada en 28 grados y una nueva alerta desde la tarde. “Se desplaza un débil pulso de aire frío, lo que vuelve a generar tormentas intensas en algunos sectores”, explicó Edgardo.

Embed - Alerta por tormentas en la semana de Carnaval: cómo estará el clima en Jujuy día por día

Miércoles y jueves: calor e inestabilidad persistente

El miércoles la temperatura podría volver a subir hasta los 31 grados, aunque la inestabilidad se mantendrá. “Por la tarde también hay probabilidad de tormentas”, indicó Escobar.

De cara al jueves, jornada clave para muchos festejos de Carnaval, el pronóstico anticipa posibles lluvias desde la madrugada y nuevas precipitaciones hacia la noche. “Se viene acercando un pulso de aire frío que va a generar inestabilidad”, advirtió.

Hacia el viernes se espera un descenso de la temperatura, con máximas de entre 23 y 25 grados y probables precipitaciones. El sábado y domingo, si bien continuaría la inestabilidad, las lluvias serían más dispersas. “El domingo la probabilidad de precipitaciones es un poco menor, pero se mantiene en gran parte de la zona”, concluyó Escobar.

En las provincias del norte argentino, la festividad tiene un fuerte valor simbólico y marca el inicio de los festejos centrales del Carnaval. Cuándo es el Jueves de Comadres 2026.

El pronóstico también alcanza al norte de Jujuy

Consultado sobre las zonas turísticas del norte provincial, Escobar fue claro: “Este sistema va a afectar gran parte del sur, del centro y del norte de Jujuy”, afirmó, por lo que localidades de la Quebrada y la Puna también podrían verse alcanzadas por lluvias y tormentas.

Fechas confirmadas para el Carnaval 2026 en Jujuy

12 de febrero : Jueves de Comadres

: Jueves de Comadres 14 de febrero : Sábado de Desentierro

: Sábado de Desentierro 15 y 16 de febrero : Carnaval Grande

: Carnaval Grande 17 de febrero : Martes de Chaya

: Martes de Chaya 21 de febrero : Carnaval Chico

: Carnaval Chico 22 de febrero : Entierro del Carnaval

: Entierro del Carnaval 28 de febrero : Carnaval de Flores

: Carnaval de Flores 7 de marzo: Carnaval de Remache

Precios del Carnaval: