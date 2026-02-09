Alerta por tormentas en la semana de Carnaval: cómo estará el clima en Jujuy día por día

“Vamos a tener alerta el día lunes, martes y miércoles”, señaló el especialista, y remarcó que las condiciones estarán influenciadas por la actividad del Alto Boliviano, combinada con el ingreso de aire frío en altura.
Lunes y martes: tormentas por la tarde y la noche
Para este lunes se espera una temperatura máxima cercana a los 29 grados, pero con un escenario inestable hacia la tarde-noche. “Desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana rige una alerta amarilla por tormentas, algunas fuertes, con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo”, detalló Escobar.
El martes continuará con condiciones similares, con una máxima estimada en 28 grados y una nueva alerta desde la tarde. “Se desplaza un débil pulso de aire frío, lo que vuelve a generar tormentas intensas en algunos sectores”, explicó Edgardo.
Miércoles y jueves: calor e inestabilidad persistente
El miércoles la temperatura podría volver a subir hasta los 31 grados, aunque la inestabilidad se mantendrá. “Por la tarde también hay probabilidad de tormentas”, indicó Escobar.
De cara al jueves, jornada clave para muchos festejos de Carnaval, el pronóstico anticipa posibles lluvias desde la madrugada y nuevas precipitaciones hacia la noche. “Se viene acercando un pulso de aire frío que va a generar inestabilidad”, advirtió.
Hacia el viernes se espera un descenso de la temperatura, con máximas de entre 23 y 25 grados y probables precipitaciones. El sábado y domingo, si bien continuaría la inestabilidad, las lluvias serían más dispersas. “El domingo la probabilidad de precipitaciones es un poco menor, pero se mantiene en gran parte de la zona”, concluyó Escobar.
El pronóstico también alcanza al norte de Jujuy
Consultado sobre las zonas turísticas del norte provincial, Escobar fue claro: “Este sistema va a afectar gran parte del sur, del centro y del norte de Jujuy”, afirmó, por lo que localidades de la Quebrada y la Puna también podrían verse alcanzadas por lluvias y tormentas.