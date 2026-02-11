miércoles 11 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de febrero de 2026 - 09:12
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba por Copa Argentina: datos curiosos, horario y tv

Este miércoles 11 de febrero Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero volverá a enfrentarse por 32avos de Copa Argentina. Mirá todos los detalles.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
gimnasia de jujuy

Gimnasia de Jujuy pondrá primera en la Copa Argentina este miércoles 11 de febrero, cuando enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final. El encuentro tendrá lugar en la provincia de Salta y podrá seguirse por TyC Sports y Canal 4, que transmitirá el debut oficial del equipo de Hernán Pellerano en la temporada 2026.

Lee además
Francisco Molina video
Fútbol.

Francisco Molina palpitó la Copa Argentina: "Estamos en condiciones de hacer un buen partido"
el comunicado de gimnasia de jujuy sobre la televisacion de la primera nacional
Fútbol de ascenso.

El comunicado de Gimnasia de Jujuy sobre la televisación de la Primera Nacional

Este cruce marcará el segundo enfrentamiento entre ambos en Copa Argentina. La primera vez que se cruzaron, el triunfo quedó en manos del conjunto jujeño, que intentará repetir la historia y avanzar a la siguiente instancia del certamen nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

El partido por los 32avos de final entre Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero se disputará este miércoles 11 de febrero, desde las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

El encuentro contará con el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado por Gabriel Chade como asistente 1, Damián Espinoza como asistente 2 y Mauricio Martín como cuarto árbitro.

Los hinchas podrán seguir el debut oficial del Lobo en la temporada a través de TyC Sports, disponible en frecuencia 17 analógica y frecuencia 24 en HD de Canal 4.

estadio-padre-martearena

Probables formaciones

Central Córdoba de Santiago del Estero (4-3-3)

Alan Aguerre; Fernando Daniel Martínez, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Lucas González, Fernando Juárez, Matías Vera; Horacio Tijanovich, Michael Santos, Marco Iacobellis. Director técnico: Lucas Pusineri.

Concentrados restantes: Javier Vallejos, Leonardo Marchi, José Gómez, Yuri Casermeiro, Juan Pablo Pignani, Tiago Cravero, Federico Rodríguez, Joaquín Flores, Alan Laprida, Bautista Gerez, Diego Barrera y Ezequiel Naya.

image

Gimnasia de Jujuy (4-4-2)

Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi; Maximiliano Casa, Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina; Mauro Cachi y Cristian Menéndez. Director técnico: Hernán Pellerano.

Concentrados restantes: Gonzalo Gómez, Matías Ramos Mingo, Diego López, Sebastián Sánchez, Gonzalo Villarreal, Juan Pablo Córdoba, Martín Lazarte, Axel Pinto, Claudio Pombo, Federico Paradela, David Gallardo, Abel Argañaraz, Juan Cruz Franzoni y Octavio Bianchi.

gimnasia de jujuy equipo

Datos coperos: es el segundo choque entre los equipos en Copa Argentina

El cruce entre el Lobo y el ferroviario

El último choque por Copa Argentina entre Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero, se dio el 6 de abril del 2022. En aquel cruce, el encuentro terminó 0-0 y el Lobo se metió en los 16avos de la Copa Argentina al derrotar a Central Córdoba en la definición por penales.

El conjunto jujeño empezó abajo en la tanda de penales, ya que Guillermo Corsaro había errado su disparo, pero luego se emparejó. El sexto tiro del Ferroviario lo tuvo Jonathan Bay, y Cristian Lucchetti lo atajó. Finalmente, Roberto Hernández convirtió el suyo, y terminó la tanda en un 4-3.

De esta manera, por primera vez en su historia, el Lobo lograba avanzar de fase en la Copa Argentina.

Embed - 32avos: Central Córdoba (SdE) 0 (3) - Gimnasia de Jujuy 0 (4)

Un recuerdo positivo en la Copa Argentina

El triunfo por 1-0 sobre Racing de Córdoba en los 16avos de Final de la décima edición. La definición de Guillermo Cosaro le posibilitó obtener su primera (y, hasta ahora, única) victoria en la historia de la competencia.

Partidos totales en la Copa

Gimnasia de Jujuy jugó diez partidos en total en la Copa Argentina. Un triunfo, cinco empates y cuatro derrotas (cuatro goles a favor y ocho en contra).

image

Otros datos coperos

  • Definiciones por penales: una victoria y cuatro derrotas.
  • Posición en el ranking histórico del certamen: 172° de 331°.
  • Mejor actuación: Octavos de Final en la décima edición (cayó ante Banfield).
  • Goleador en la historia del certamen: Miguel Fernández, Jossimar Mosquera (ambos en la edición 2012-2013), Luis Vila (temporada 2015-2016) y Guillermo Cosaro (décima edición), con un tanto.
  • Jugadores del equipo que se consagraron en la Copa: no tiene.
  • Historia del técnico en el certamen: Hernán Pellerano dirigirá su primer partido por la competencia.
  • Partidos disputados en la sede (Padre Martearena de Salta): uno.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Francisco Molina palpitó la Copa Argentina: "Estamos en condiciones de hacer un buen partido"

El comunicado de Gimnasia de Jujuy sobre la televisación de la Primera Nacional

Copa Argentina: El Lobo planea llevar 10 colectivos de hinchas y copar Salta

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

Los hinchas de Gimnasia de Jujuy organizan una caravana rumbo a Salta

Lo que se lee ahora
el comunicado de gimnasia de jujuy sobre la televisacion de la primera nacional
Fútbol de ascenso.

El comunicado de Gimnasia de Jujuy sobre la televisación de la Primera Nacional

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Therian en Jujuy.  video
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

La historia de fe y humildad de Bernadette.
Mundo.

El legado de Bernadette en Lourdes: de gruta olvidada a santuario mundial

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral
EN VIVO.

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel