Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba por Copa Argentina: datos curiosos, horario y tv

Gimnasia de Jujuy pondrá primera en la Copa Argentina este miércoles 11 de febrero, cuando enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final. El encuentro tendrá lugar en la provincia de Salta y podrá seguirse por TyC Sports y Canal 4, que transmitirá el debut oficial del equipo de Hernán Pellerano en la temporada 2026.

Este cruce marcará el segundo enfrentamiento entre ambos en Copa Argentina. La primera vez que se cruzaron, el triunfo quedó en manos del conjunto jujeño, que intentará repetir la historia y avanzar a la siguiente instancia del certamen nacional.

El partido por los 32avos de final entre Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero se disputará este miércoles 11 de febrero, desde las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

El encuentro contará con el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado por Gabriel Chade como asistente 1, Damián Espinoza como asistente 2 y Mauricio Martín como cuarto árbitro.

Los hinchas podrán seguir el debut oficial del Lobo en la temporada a través de TyC Sports, disponible en frecuencia 17 analógica y frecuencia 24 en HD de Canal 4.

Probables formaciones

Central Córdoba de Santiago del Estero (4-3-3)





Alan Aguerre; Fernando Daniel Martínez, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Lucas González, Fernando Juárez, Matías Vera; Horacio Tijanovich, Michael Santos, Marco Iacobellis. Director técnico: Lucas Pusineri.

Concentrados restantes: Javier Vallejos, Leonardo Marchi, José Gómez, Yuri Casermeiro, Juan Pablo Pignani, Tiago Cravero, Federico Rodríguez, Joaquín Flores, Alan Laprida, Bautista Gerez, Diego Barrera y Ezequiel Naya.

Gimnasia de Jujuy (4-4-2)

Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi; Maximiliano Casa, Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina; Mauro Cachi y Cristian Menéndez. Director técnico: Hernán Pellerano.

Concentrados restantes: Gonzalo Gómez, Matías Ramos Mingo, Diego López, Sebastián Sánchez, Gonzalo Villarreal, Juan Pablo Córdoba, Martín Lazarte, Axel Pinto, Claudio Pombo, Federico Paradela, David Gallardo, Abel Argañaraz, Juan Cruz Franzoni y Octavio Bianchi.

Datos coperos: es el segundo choque entre los equipos en Copa Argentina

El cruce entre el Lobo y el ferroviario

El último choque por Copa Argentina entre Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero, se dio el 6 de abril del 2022. En aquel cruce, el encuentro terminó 0-0 y el Lobo se metió en los 16avos de la Copa Argentina al derrotar a Central Córdoba en la definición por penales.

El conjunto jujeño empezó abajo en la tanda de penales, ya que Guillermo Corsaro había errado su disparo, pero luego se emparejó. El sexto tiro del Ferroviario lo tuvo Jonathan Bay, y Cristian Lucchetti lo atajó. Finalmente, Roberto Hernández convirtió el suyo, y terminó la tanda en un 4-3.

De esta manera, por primera vez en su historia, el Lobo lograba avanzar de fase en la Copa Argentina.

Un recuerdo positivo en la Copa Argentina

El triunfo por 1-0 sobre Racing de Córdoba en los 16avos de Final de la décima edición. La definición de Guillermo Cosaro le posibilitó obtener su primera (y, hasta ahora, única) victoria en la historia de la competencia.

Partidos totales en la Copa

Gimnasia de Jujuy jugó diez partidos en total en la Copa Argentina. Un triunfo, cinco empates y cuatro derrotas (cuatro goles a favor y ocho en contra).

Otros datos coperos