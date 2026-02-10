Copa Argentina: El Lobo planea llevar 10 colectivos de hinchas y copar Salta

La venta de pasajes y entradas para el partido de Gimnasia de Jujuy en Salta por la Copa Argentina es un tema central entre los hinchas del Lobo jujeño, que se organizan para viajar a acompañar al equipo este miércoles 11 de febrero en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Ilusión. Gimnasia de Jujuy va con todo a la Copa Argentina: "nos preparamos muy bien"

La previa del cruce por los 32avos de final de la Copa Argentina contra Central Córdoba de Santiago del Estero ya genera movimiento entre la hinchada albiceleste.

Para facilitar el viaje, los simpatizantes de Gimnasia de Jujuy acordaron la venta de pasajes desde San Salvador de Jujuy. Charlamos con Cristian Barni de la hinchada "Los de Siempre" para conocer la organización y expectativas a horas de concretarse el encuentro: “Estamos acá con los muchachos reunidos… esperando a toda la gente que quiera venir a comprar el pasaje para viajar con "Los de siempre”.

El pasaje, que incluye ida y vuelta, se ofrece a 22 mil pesos , con salida programada para las 4 de la tarde , y un regreso inmediato tras finalizar el partido. “La idea es no llegar tarde, tener en cuenta los controles, por eso salimos tempranito” , agregó Barni.

Además de los colectivos organizados, muchos simpatizantes planean viajar en vehículos particulares, aumentando así la presencia jujeña en la ciudad salteña. Barni confía en que, entre todos, puedan completar cerca de 10 colectivos en total, entre los grupos que se suman.

filas estadio 23 de agosto gimnasia (2)

Expectativa por el debut del Lobo en la Copa

El cruce ante Central Córdoba representa un desafío importante para Gimnasia de Jujuy, que buscará dar pelea ante un rival de Primera División en el certamen federal.

Los hinchas del Lobo confían en que su apoyo desde las gradas podrá empujar al equipo: “Vamos al Gimnasia, vamos Los de siempre", dijo Barni, mostrando entusiasmo por la movilización e invitando a todos a sumarse a la movida.

La organización del viaje y la compra anticipada de entradas son parte de ese respaldo, y los grupos buscan que la presencia jujeña sea numerosa y con buena energía para alentar al equipo en la provincia vecina. Quienes deseen comprar entradas en Jujuy deberán hacerlo en el estadio, mientras que quienes deseen viajar con "Los de siempre" también deberán acercarse al estadio, que ahí los esperan los hinchas.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Central Córdoba de Santiago del Estero

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina, tendrá lugar desde las 21.15, en el Estadio Padre Ernesto Martearena. El partido se podrá ver por TyC Sports Play y la pantalla de Canal 4.

Venta de entradas

Desde la organización de la Copa Argentina informaron que la venta de entradas se habilitará el martes 10 de febrero para ambas parcialidades.

Para hinchas de Central Córdoba (SdE):

Martes 10/2, de 10 a 14 y de 17 a 20, en boleterías del estadio del club (Granadero Saavedra 260, Santiago del Estero).

Miércoles 11/2, de 14 a 18, en boleterías sur del estadio Padre Martearena (Av. Tavella, Salta).

Para hinchas de Gimnasia de Jujuy:

Martes 10/2, de 11 a 18, y miércoles 11/2, de 10 a 17, en el estadio de Gimnasia (Santa Bárbara esq. Av. del Éxodo, San Salvador de Jujuy).

Miércoles 11/2, de 14 a 18, en boleterías de plateas del estadio Padre Martearena (Fernández Molina, Salta).

Precios de las entradas

Menores Popular (hasta 11 años): $40.000

Popular: $50.000

Platea Preferencial: $70.000

Platea Techada: $90.000

Las entradas se pueden comprar en efectivo o con tarjeta de débito en boleterías habilitadas.