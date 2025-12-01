Persecución y detención en Alto Comedero: llevaba 19 envoltorios de cocaína (Imagen ilustrativa)

Un hombre de 43 años fue detenido en el barrio 280 Viviendas de Alto Comedero luego de intentar escapar cuando se desarrollaba un control en la zona. Según se informó, mientras se alejaba del lugar arrojó un pequeño envoltorio de polietileno, lo que generó la intervención inmediata de los efectivos presentes.

Envoltorios de de cocaína - Imagen ilustrativa Envoltorios de de cocaína - Imagen ilustrativa Hallazgo de los envoltorios Al recuperar el paquete descartado, el personal interviniente detectó que contenía diecinueve envoltorios individuales con una sustancia blanquecina. Posteriormente, la Brigada de Narcotráfico realizó las pruebas químicas de rigor, que confirmaron que se trataba de cocaína y/o pasta base, con un peso total aproximado de diez gramos.

Intervención judicial El material quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes en el marco de una causa vinculada al narcomenudeo. El hombre detenido fue trasladado a la Unidad Regional 7, donde permanece alojado por orden de la Fiscalía con competencia en estos hechos.

