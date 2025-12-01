Horror en Tucumán: un niño de 10 años fue asesinado y el principal sospechoso es un adolescente de 16

Adolescente de 16 años quedó detenido por la muerte de otro menor en Villa 9 de Julio - Tucumán Este lunes, Villa 9 de Julio, popular barrio de San Miguel de Tucumán, se encuentra conmocionado tras confirmarse la muerte de un niño de 10 años, que habría sido asesinado por otro de 16.

La mañana de este lunes 1 de diciembre sacudió a Villa 9 de Julio, en la zona norte de San Miguel de Tucumán, un niño de 10 años fue hallado sin vida dentro de una vivienda ubicada en calle Paraguay al 100, y las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un crimen. Por el hecho, un adolescente de 16 años —amigo de la familia— quedó aprehendido y es el principal sospechoso.

La Justicia investiga a un adolescente de 16 años, que ya se encuentra aprehendido. Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el chico vivía en esa casa junto a sus dos hermanos, también menores de edad, y estaba al cuidado de su tío abuelo, quien oficiaba de tutor debido a problemas familiares previos. El adolescente investigado solía frecuentar el domicilio, pasaba la noche allí y mantenía una relación cercana con los menores. De acuerdo a las primeras averiguaciones, habría dormido en la vivienda la noche anterior al hecho.

En circunstancias que todavía intentan reconstruirse, el niño habría sido atacado en una de las habitaciones durante la madrugada. Horas más tarde, el propio adolescente se alejó del lugar y habría dado aviso a la policía, según el comunicado oficial. Una llamada al Sistema de Emergencias 911 derivó en la llegada de personal policial y sanitario, que constató el fallecimiento del menor y dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo.

La escena del hecho fue rápidamente cercada y en el interior trabajaron peritos de Criminalística, Química y Medicina Forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), abocados al levantamiento de muestras para determinar con precisión qué ocurrió y cuál fue el mecanismo de muerte. Por el momento, las autoridades manejan la hipótesis de un ataque intencional y mantienen hermetismo sobre los detalles, a la espera de los estudios periciales.

En paralelo, el adolescente señalado como presunto autor del homicidio fue localizado y aprehendido por orden del fiscal. De acuerdo con medios locales, el joven se habría presentado alterado en su propia casa durante la mañana y habría admitido ante familiares haber "cometido un error", antes de retirarse nuevamente y quedar bajo sospecha. Ahora permanece bajo custodia, mientras la Justicia evalúa su situación procesal y ordena pericias, incluso de tipo psicológico y psiquiátrico, para determinar su grado de responsabilidad penal, dado que tiene 16 años y es menor de edad.

