Robo y fuga fallida: dos motochorros fueron capturados en Alto Comedero ( imagen ilustrativa)

Dos motochorros fueron detenidos en la madrugada de este domingo en Alto Comedero luego de protagonizar un robo y emprender la fuga en motocicleta. El operativo estuvo a cargo del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, perteneciente a la Unidad Regional 7, que realizaba recorridos preventivos en la zona de un local bailable ubicado sobre la Ruta Nacional 9.

Robo y fuga fallida: dos motochorros fueron capturados en Alto Comedero Durante la vigilancia, los agentes advirtieron la presencia de dos individuos conocidos por su historial delictivo, circulando en una moto de baja cilindrada y merodeando entre los peatones del lugar. Al dar la orden de detenerse, los sospechosos aceleraron e intentaron escapar, iniciándose una breve persecución que culminó a pocas cuadras gracias a la intervención del personal policial.

Al momento de la identificación, se constató que el conductor poseía un pedido de captura vigente por un hecho de robo cometido en banda y con el uso de un arma de fuego. Además, los uniformados recuperaron un teléfono celular que había sido arrebatado instantes antes a una mujer, quien posteriormente reconoció el aparato.

Ambos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que el moto y el teléfono recuperado quedaron secuestrados para las actuaciones correspondientes.

