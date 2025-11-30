domingo 30 de noviembre de 2025

30 de noviembre de 2025 - 13:34
En la madrugada.

Robo y fuga fallida: dos motochorros fueron capturados en Alto Comedero

Los detenidos intentaron escapar a bordo de una moto y fueron alcanzados a pocas cuadras. El conductor tenía un pedido de captura vigente por un robo agravado.

Por  Agustín Weibel
Robo y fuga fallida: dos motochorros fueron capturados en Alto Comedero ( imagen ilustrativa)

 

Dos motochorros fueron detenidos en la madrugada de este domingo en Alto Comedero luego de protagonizar un robo y emprender la fuga en motocicleta. El operativo estuvo a cargo del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, perteneciente a la Unidad Regional 7, que realizaba recorridos preventivos en la zona de un local bailable ubicado sobre la Ruta Nacional 9.

Durante la vigilancia, los agentes advirtieron la presencia de dos individuos conocidos por su historial delictivo, circulando en una moto de baja cilindrada y merodeando entre los peatones del lugar. Al dar la orden de detenerse, los sospechosos aceleraron e intentaron escapar, iniciándose una breve persecución que culminó a pocas cuadras gracias a la intervención del personal policial.

Al momento de la identificación, se constató que el conductor poseía un pedido de captura vigente por un hecho de robo cometido en banda y con el uso de un arma de fuego. Además, los uniformados recuperaron un teléfono celular que había sido arrebatado instantes antes a una mujer, quien posteriormente reconoció el aparato.

Ambos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que el moto y el teléfono recuperado quedaron secuestrados para las actuaciones correspondientes.

Por  Agustín Weibel