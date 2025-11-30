Corte de agua en Alto Comedero: hasta qué hora y a qué sectores afecta

Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta

Agua Potable de Jujuy anunció trabajos de emergencia con posible interrupción del servicio o baja presión en Alto Comedero para este domingo 30 de noviembre, desde las 10 hasta las 18.

Los trabajos de emergencia se originan debido al nivel de turbiedad que presenta el agua en la Planta Potabilizadora Snopek. La medida afectará a varios sectores.

image

Las intensas lluvias han generado una alta turbiedad en el agua captada por la Planta Potabilizadora Snopek, dificultando el proceso de potabilización. Ante esta situación, la empresa Agua Potable de Jujuy realiza los trabajos de emergencia buscando mejorar la situación.

Barrios afectados por la interrupción El corte temporal impactará en los siguientes sectores: 370 viviendas ( 1era y 2da etapa)

330 viviendas

128 viviendas UOCRA . Los vecinos de estas áreas deberán prever el consumo durante las horas del operativo, especialmente para higiene personal, hidratación y actividades domésticas.

