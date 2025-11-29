sábado 29 de noviembre de 2025

29 de noviembre de 2025 - 20:27
Relevamiento.

Censo para docentes y no docentes en Jujuy: cómo completar el formulario

Sigue el censo nacional para docentes y no docentes, denominado Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) 2025.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Sigue el censo nacional para docentes y no docentes de escuelas (Foto ilustrativa)

Sigue el censo nacional para docentes y no docentes de escuelas (Foto ilustrativa)

Continúa disponible el cuestionario online de la segunda etapa del Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) 2025. El censo es para docentes y no docentes de todos los niveles y modalidades, excepto el universitario.

El relevamiento alcanza a todos los niveles y modalidades educativas de gestión estatal, privada, municipal, social y cooperativa de la provincia. Los trabajadores deben ingresar a la plataforma, validar su identidad y completar el formulario que actualizará información clave sobre su trayectoria y situación laboral, proceso encarado por el Ministerio de Educación Nacional.

En la primera etapa, los equipos directivos de las instituciones educativas validaron el 100% del personal docente y no docente. Se inicia ahora la segunda fase, en la cual cada agente deberá completar un cuestionario individual.

Este lunes arranca el nuevo censo nacional para docentes: cómo hacerlo
Censo nacional para docentes y no docentes denominado Relevamiento Nacional de Personal Educativo

Censo nacional para docentes y no docentes denominado Relevamiento Nacional de Personal Educativo

¿Cómo completar el cuestionario?

El formulario está organizado por módulos temáticos y permite guardar el avance, retomar más tarde y revisar todas las respuestas antes del envío. Para completarlo, el personal docente debe ingresar a la plataforma a través de renpe.educacion.gob.ar y argentina.gob.ar/educacion/renpe-2025

Deberán colocar su número de DNI y seleccionar Continuar. Luego elegir una de las dos opciones disponibles: ingresar con Mi Argentina (CUIL + contraseña), o seleccionar No tengo usuario de Mi Argentina y completar los datos solicitados para validar identidad.

Una vez dentro, presionar Comenzar e iniciar el cuestionario. En cada página es imprescindible seleccionar Guardar antes de avanzar con Siguiente, para garantizar que todas las respuestas queden registradas correctamente.

Contenidos del cuestionario para docentes y no docentes

El formulario incluye secciones sobre:

  • Datos personales
  • Características del hogar
  • Servicios y bienes de la vivienda
  • Formación y trayectoria laboral
  • Función actual
  • Situación y condiciones laborales
  • Estrategias y recursos didáctico–pedagógicos
  • Consumos culturales
  • Actividades recreativas y de cuidado

Datos claves del proceso

Está organizado por módulos temáticos. Se puede guardar las respuestas y continuar más tarde. También revisar y corregir antes del envío final. La duración estimada es entre 20 y 40 minutos. Al finalizar, el sistema emite un certificado en PDF de participación. La plataforma permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para acompañar el proceso, se encuentra disponible el equipo de consultores que asistió durante la Etapa 1, con el fin de brindar soporte técnico a las instituciones. Asimismo, los/as agentes pueden acceder al Manual de Usuario del ReNPE 2025, ingresando a https://educacion.jujuy.gob.ar/ – Contenido destacado – Manual ReNPE.

