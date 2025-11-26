Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los docentes en diciembre 2025

Cronograma de pagos: cuándo cobran los docentes en diciembre 2025.
El Gobierno provincial dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a noviembre 2025, que se concretará desde el lunes 1 hasta el jueves 4 de diciembre. Dentro de ese cronograma, quedó fijado que los docentes percibirán sus sueldos el miércoles 3 de diciembre.
La medida alcanza a todos los agentes dependientes del Ministerio de Educación, abarcando a los niveles inicial, primario, secundario y superior, que podrán acceder a sus haberes en la fecha estipulada.
Cronograma de pagos de diciembre 2025 en Jujuy
Lunes 1 de diciembre de 2025
Veteranos de Guerra de Malvinas
Policía de la Provincia
Servicio Penitenciario
Organismos Autárquicos
Martes 2 de diciembre de 2025
Municipios
Administración Central
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Humano
Miércoles 3 de diciembre de 2025
Educación Nivel Inicial y Primario
Educación Nivel Secundario y Superior
Jueves 4 de diciembre de 2025
Organismos Descentralizados
Poder Judicial
Poder Legislativo
Auditoría General
Funcionarios
Bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy
Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero. Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero. Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones.
Fechas clave en Jujuy
Haberes de noviembre: del 1 al 4 de diciembre.
Segundo SAC 2025: del 15 al 19 de diciembre.
Primera cuota del bono extraordinario: 27 de diciembre de 2025.
Haberes de diciembre: del 2 al 5 de enero de 2026.
Segunda cuota del bono extraordinario: 15 de enero de 2026.