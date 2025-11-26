Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los docentes en diciembre 2025

El Gobierno provincial dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a noviembre 2025 , que se concretará desde el lunes 1 hasta el jueves 4 de diciembre. Dentro de ese cronograma, quedó fijado que los docentes percibirán sus sueldos el miércoles 3 de diciembre.

La medida alcanza a todos los agentes dependientes del Ministerio de Educación, abarcando a los niveles inicial, primario, secundario y superior, que podrán acceder a sus haberes en la fecha estipulada.

Cronograma de pagos de diciembre 2025 en Jujuy

Lunes 1 de diciembre de 2025

Veteranos de Guerra de Malvinas

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Organismos Autárquicos

Martes 2 de diciembre de 2025

Municipios

Administración Central

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano

Miércoles 3 de diciembre de 2025

Educación Nivel Inicial y Primario

Educación Nivel Secundario y Superior

Jueves 4 de diciembre de 2025

Organismos Descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Funcionarios

Bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

En el marco de las reuniones paritarias entre autoridades del área educativa y los gremios, anunciaron el monto de los bonos de fin de año. La medida alcanza a todos los empleados estatales. Durante la reunión se informó que el bono extraordinario tendrá dos categorías.

Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero. Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero. Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones.

Fechas clave en Jujuy