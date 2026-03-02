lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 18:10
Urgente.

Se busca a una joven de 16 años desaparecida en Perico

Luisana Elizabeth Aguirre se ausentó de su hogar el 28 de febrero y este lunes activaron el protocolo de búsqueda en Jujuy.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Luisana Elizabeth Aguirre desapareció en Perico
Desaparición y denuncia

Según detallaron oficialmente, la joven se encuentra desaparecida desde el 28 de febrero de 2026, mientras que la denuncia fue radicada el 2 de marzo en la ciudad de Perico, provincia de Jujuy.

A partir de la presentación formal, se activó el protocolo correspondiente para dar con su paradero y se solicita la colaboración de la comunidad.

Características físicas

Luisana Elizabeth Aguirre es de tez trigueña y contextura física delgada. Tiene cabello negro, largo hasta la cintura, con flequillo, y ojos de color negro.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.

JOVEN DESAPARECIDA

Cómo aportar información

Desde el CINDAC solicitaron que cualquier persona que pueda brindar datos que ayuden a encontrarla se comunique de manera inmediata a los siguientes números:

  • 911

  • 3886860239

  • 3886828607

También pueden dirigirse a la unidad policial más cercana.

