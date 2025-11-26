miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 10:16
Jujuy.

La Mamita del Cerro visita Alto Comedero: la Virgen de Punta Corral llega a la parroquia Medalla Milagrosa

La Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral visitará la parroquia Medalla Milagrosa de Alto Comedero del 27 al 29 de noviembre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
virgen punta corral.jpg
virgen punta corral tilcara (1).jpg




La parroquia Medalla Milagrosa, en Alto Comedero, anunció la visita de la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral de Tilcara, una de las advocaciones marianas más queridas por el pueblo jujeño, conocida popularmente como la “Mamita del cerro”. La imagen llegará para acompañar la fiesta patronal de la comunidad y será recibida con distintas actividades religiosas y comunitarias.

parroquia Medalla Milagrosa de Alto Comedero




Cuándo y dónde será la visita de la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral

Según informó la parroquia, la Virgen llegará a Alto Comedero el jueves 27 de noviembre a las 19 horas, y permanecerá hasta el sábado 29 de noviembre en la sede parroquial ubicada sobre avenida Teniente Farías. Durante esos días, la comunidad podrá acercarse a rezar, agradecer, dejar intenciones y participar de las celebraciones previstas en el marco de la fiesta patronal de la Medalla Milagrosa.

Los organizadores invitaron especialmente a bandas de sikuris, grupos pastorales, familias y jóvenes a sumarse a la bienvenida y a los momentos de oración compartida, replicando el clima de peregrinación que cada año se vive en la Quebrada de Humahuaca y en Tilcara cuando la Virgen baja del Abra de Punta Corral.

Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral
Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral

Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral

Una devoción que une Tilcara y Alto Comedero

La Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral es centro de una de las peregrinaciones más masivas de Jujuy, en la que miles de fieles suben a más de 3.000 metros de altura acompañados por bandas de sikuris para honrar a la Mamita. Luego, la imagen desciende a los pueblos, donde permanece por un tiempo en distintas comunidades.

Que esta advocación visite ahora Alto Comedero tiene un fuerte valor simbólico para los devotos que, por distancia o salud, muchas veces no pueden peregrinar hasta el Abra. La llegada de la Virgen a la parroquia Medalla Milagrosa permite acercar esa experiencia de fe a barrios populosos de la capital, donde también hay una fuerte presencia de promesantes y familias vinculadas históricamente a la Quebrada y la Puna.

