Brutal pelea a la salida de un boliche: "¡Matalo!", gritaban los agresores

Un episodio de extrema violencia ocurrido en General Güemes generó conmoción y despertó la indignación de residentes y usuarios de plataformas digitales. Al salir de un boliche, varios jóvenes se vieron involucrados en una pelea intensa que terminó con un adolescente gravemente agredido, aunque su estado no reviste peligro.

El episodio tuvo lugar a apenas una cuadra del boliche. Según relataron vecinos a colegas de El Tribuno de Salta, la agresión se produjo de manera súbita y con extrema violencia.

Una violenta escena registrada en la ciudad de General Güemes encendió las alarmas y provocó una ola de indignación. En un video que se difundió este domingo, se aprecia cómo uno de los jóvenes derriba a otro sobre el pavimento y lo golpea repetidamente, sin mostrar intención de detenerse.

La situación se torna aún más perturbadora por los gritos de los presentes: “¡Matalo, matalo, mandalo al hospital!”, se escucha con claridad en las imágenes, mientras nadie interviene para proteger al adolescente agredido.

Así fue brutal pelea a la salida del boliche Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/todonoticias/status/1995426492394733935&partner=&hide_thread=false "Matalo, mandalo al hospital" I Brutal pelea a la salida de un boliche: un adolescente fue golpeado por otro en Güemes, Salta. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/EyyKXuDmQ2 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 1, 2025 A pesar de la violencia extrema del episodio, informantes de la zona indicaron que el adolescente agredido no sufrió lesiones de gravedad y actualmente se encuentra fuera de riesgo. Hasta el momento, no se ha registrado ninguna denuncia ante la policía. El video provocó un aluvión de reacciones en redes sociales, con cientos de usuarios condenando la agresión y estableciendo comparaciones con el asesinato de Fernando Báez Sosa en 2020, en Villa Gesell. Habitantes de Güemes señalaron que estos episodios violentos se repiten con frecuencia los fines de semana, aunque raramente se realizan denuncias formales ante las autoridades.

