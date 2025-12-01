Rompieron una estatua en honor a Lionel Messi ubicada en un bar de Mar del Plata

La estatua que homenajea a Lionel Messi en el centro de Mar del Plata volvió a ser vandalizada durante la madrugada.

La estatua dedicada a Lionel Messi, ubicada en pleno centro de Mar del Plata, volvió a ser objeto de destrozos durante la madrugada del domingo. La pieza, situada en la intersección de Santa Fe y Moreno y colocada originalmente por un local gastronómico en 2018 —y reconstruida tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022— apareció otra vez dañada.

Este episodio no resulta aislado: más de un año atrás, el busto ya había sido mutilado cuando desconocidos le arrancaron la cabeza, un antecedente que profundiza la inquietud por los ataques recurrentes contra tributos dedicados a referentes de la Selección Argentina.

La nariz de Messi resultó dañada. Cuándo se había instalado la estatua en honor a Lionel Messi La escultura fue instalada en 2018 frente al café El Nuevo Mundial, como una manera de transmitir fortaleza en medio del mal momento que atravesaba la Selección Argentina, marcado por actuaciones irregulares como la del Mundial de Rusia, donde el equipo quedó eliminado en octavos de final tras una clasificación agónica en la fase de grupos.

Sin embargo, después de la consagración en Qatar 2022, el busto volvió a ser intervenido y restaurado, convirtiéndose esta vez en un emblema de orgullo. En su versión actual, la figura muestra al número 10 sosteniendo la Copa del Mundo.

Vandalizaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata. La vandalización de la estatua del 10 cayó como un baldazo de agua fría para los dueños y empleados del bar. En esta oportunidad, quienes atacaron la figura se encargaron de seccionarla por la mitad, provocando un deterioro severo que generó sorpresa en la ciudad balnearia y desató el malestar entre los argentinos. El enojo de los dueños del bar Para los propietarios y el personal del bar, la noticia significó un golpe inesperado. Optaron por no hacer comentarios públicos, aunque el enojo por el daño y por el esfuerzo que implicará volver a reparar la pieza reavivó la discusión en el ámbito local. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/C5N/status/1995455844633231371&partner=&hide_thread=false En Vivo | Desde Mar del Plata: destrozaron una estatua de Messi



Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/0ospMiEFhO — C5N (@C5N) December 1, 2025 Mientras tanto, ajeno a cualquier controversia, Lionel Messi sigue destacándose: acaba de lograr el título de la Conferencia Este con Inter Miami y se prepara para disputar la final de la Major League Soccer.

